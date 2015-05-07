Смотри, как бесплатно скачать роботов
InfoIndi_NEW - индикатор для MetaTrader 4
Простой информационный индикатор, отображающий следующую информацию:
- текущий спред по символу (а также минимальный/максимальный/средний);
- время до закрытия текущего (0-го бара);
- имя пользователя счёта;
- режим торговли — демо или реал;
- торговое плечо;
- и некоторую дополнительную информацию по счёту.
Можно настроить цвета для отображения, расположение часов.
Не подойдёт для тестера стратегий, т.к. будет неправильно отображаться спред, если он плавающий (если вы будете использовать fxt-файл, сгенерированный, допустим, с помощью CSV2FXT).
