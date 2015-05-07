CodeBaseРазделы
Индикаторы

InfoIndi_NEW - индикатор для MetaTrader 4

Простой информационный индикатор, отображающий следующую информацию:

  • текущий спред по символу (а также минимальный/максимальный/средний);
  • время до закрытия текущего (0-го бара);
  • имя пользователя счёта;
  • режим торговли — демо или реал;
  • торговое плечо;
  • и некоторую дополнительную информацию по счёту.

Можно настроить цвета для отображения, расположение часов.

Не подойдёт для тестера стратегий, т.к. будет неправильно отображаться спред, если он плавающий (если вы будете использовать fxt-файл, сгенерированный, допустим, с помощью CSV2FXT).


