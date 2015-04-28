Ставь лайки и следи за новостями
ECX (EURX) - индикатор для MetaTrader 4
- 8578
Индикатор рассчитывает индекс евро ECX (EURX) и строит его график.
Индекс евро (Euro Currency Index, ECX, EURX) — это средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской йены, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к евро.
Основные принципы расчета текущего значения индекса евро аналогичны принципам, применяемым при расчете индекса доллара США (USDX). Индекс евро рассчитывается с использованием метода расчета среднего геометрического взвешенного значения.
Выбор пар в окне "Обзор рынка" происходит автоматически.
