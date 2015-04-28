CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ECX (EURX) - индикатор для MetaTrader 4

Михаил | Russian 日本語
Просмотров:
8578
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рассчитывает индекс евро ECX (EURX) и строит его график.

Индекс евро (Euro Currency Index, ECX, EURX) — это средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской йены, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к евро.

Основные принципы расчета текущего значения индекса евро аналогичны принципам, применяемым при расчете индекса доллара США (USDX). Индекс евро рассчитывается с использованием метода расчета среднего геометрического взвешенного значения.


Выбор пар в окне "Обзор рынка" происходит автоматически.

ECX

DXY (USDX) DXY (USDX)

Индикатор индекса доллара DXY (USDX).

7 Stop Orders 7 Stop Orders

Скрипт выставляет до 7 стоп ордеров по той цене, куда его бросили на график.

Индикатор тренда по всем таймфреймам Индикатор тренда по всем таймфреймам

Индикатор позволяет по любой валютной паре иметь реальную картину тренда по всем стандартным таймфреймам.

AtrRange AtrRange

Индикатор отмечает на графике места с низкой волатильностью.