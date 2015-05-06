Индикатор позволяет по любой валютной паре иметь реальную картину тренда по всем стандартным таймфреймам.

Основной принцип определения индикатором тренда - это положение текущей цены (Close) относительно цены открытия бара в каждом таймфрейме.

Если разница меньше 3 пунктов (4 знака), то индикатор выдает флет. Индикатор писался под МetaТrader 4 с 5-ю знаками.