CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор тренда по всем таймфреймам - индикатор для MetaTrader 4

Алексей | Russian 日本語
Просмотров:
13738
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор позволяет по любой валютной паре иметь реальную картину тренда по всем стандартным таймфреймам.

Основной принцип определения индикатором тренда -  это положение текущей цены (Close) относительно цены открытия бара в каждом таймфрейме.

Если разница меньше 3 пунктов (4 знака), то индикатор выдает флет. Индикатор писался под МetaТrader 4 с 5-ю знаками.

Вывод информации индикатора

ECX (EURX) ECX (EURX)

Индикатор индекса евро ECX (EURX).

DXY (USDX) DXY (USDX)

Индикатор индекса доллара DXY (USDX).

AtrRange AtrRange

Индикатор отмечает на графике места с низкой волатильностью.

InfoIndi_NEW InfoIndi_NEW

Информационный индикатор, отображающий время до закрытия бара, значения спреда, цены пункта за 1 лот и свободной маржи.