Индикаторы

Fonts - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
5712
(14)
Индикатор отображает набор символов указанного шрифта.

Введите название шрифта в поле ввода и нажмите "Enter" на панели.

