//|                                                     AlterGrid v2

Основан на индикаторах KeyLevels и TimeZones.

Отключает встроенную сетку MetaTrader 4.

Рисует "круглые" ценовые уровни и разделители.

Изменения в версии 2:

добавлена реакция на изменение масштаба графика;

разделители времени убраны на задний план;

добавлен выбор стиля линий.