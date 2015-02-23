Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AlterGrid v2 - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Михаил
- Просмотров:
- 10957
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Основан на индикаторах KeyLevels и TimeZones.
Отключает встроенную сетку MetaTrader 4.
Рисует "круглые" ценовые уровни и разделители.
Изменения в версии 2:
- добавлена реакция на изменение масштаба графика;
- разделители времени убраны на задний план;
- добавлен выбор стиля линий.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AlterGrid v2 | //| Copyright 2015, mrak297 | //| http://www.mql5.com/ru/users/mrak297 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "© 2015 mrak297" #property link "http://www.mql5.com/ru/users/mrak297" #property indicator_chart_window input color Color = DimGray; input ENUM_LINE_STYLE Style = STYLE_DOT; double dXPoint = 1; double Div = 0; double i = 0; double HighPrice = 0; double LowPrice = 0; int iDigits; int L = 0; //+------------------------------------------------------------------+ int start() { HighPrice = MathRound(WindowPriceMax(0) * Div); LowPrice = MathRound(WindowPriceMin(0) * Div); for (i = LowPrice; i <= HighPrice; i++) { if (ChartPeriod(0) < 30) { for (L=10; L<=90; L=L+10) { if (StringSubstr(DoubleToStr(i/Div,iDigits),StringLen(DoubleToStr(i/Div,iDigits))-2,2) == L) { if (ObjectFind("0 "+DoubleToStr(i,0)) != 0) { DrawHLine("0 "+DoubleToStr(i,0), i/Div); } } } } if (ChartPeriod(0) < 1440) { if (StringSubstr(DoubleToStr(i/Div,iDigits),StringLen(DoubleToStr(i/Div,iDigits))-2,2) == "50") { if (ObjectFind("00 "+DoubleToStr(i,0)) != 0) { DrawHLine("00 "+DoubleToStr(i,0), i/Div); } } } if (ChartPeriod(0) < 10080) { if (MathMod(i, 10) == 0.0) { if (ObjectFind("000 " + DoubleToStr(i, 0)) != 0) { DrawHLine("000 " + DoubleToStr(i, 0), i/Div); } } } if (ChartPeriod(0) > 1140) { if (MathMod(i, 100) == 0.0) { if (ObjectFind("0000 " + DoubleToStr(i, 0)) != 0) { DrawHLine("0000 " + DoubleToStr(i, 0), i/Div); } } } if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 1 && ChartPeriod(0) == 1) ObjectDelete(0,"0 "+DoubleToStr(i,0)); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 2 && ChartPeriod(0) == 5) ObjectDelete(0,"0 "+DoubleToStr(i,0)); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 2 && ChartPeriod(0) == 15) ObjectDelete(0,"0 "+DoubleToStr(i,0)); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 1 && ChartPeriod(0) == 60) ObjectDelete(0,"00 "+DoubleToStr(i,0)); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 2 && ChartPeriod(0) == 240) ObjectDelete(0,"00 "+DoubleToStr(i,0)); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 4 && ChartPeriod(0) == 1440) ObjectDelete(0,"000 "+DoubleToStr(i,0)); } int shift; for(shift = Bars(NULL,0) - 1; shift >= 0; shift--) { if(ChartPeriod(0) < 15) { if(TimeMinute(Time[shift]) == 30) { if(ObjectFind("Minute"+shift)!= 0) { DrawVLine("Minute"+shift,shift); } } } if(ChartPeriod(0) < 30) { if(TimeMinute(Time[shift]) == 0) { if(ObjectFind("Hour"+shift)!=0) { DrawVLine("Hour"+shift,shift); } } } if(ChartPeriod(0) < 240) { if (TimeMinute(Time[shift]) == 0) { if (TimeHour(Time[shift]) == 0 || TimeHour(Time[shift]) == 4 || TimeHour(Time[shift]) == 8 || TimeHour(Time[shift]) == 12 || TimeHour(Time[shift]) == 16 || TimeHour(Time[shift]) == 20) { if(ObjectFind("4Hour"+shift) != 0) { DrawVLine("4Hour"+shift,shift); } } } } if(ChartPeriod(0) == 240) { if(TimeMinute(Time[shift]) == 0 && TimeHour(Time[shift]) == 0) { if(ObjectFind("Day"+shift)!= 0) { DrawVLine("Day"+shift,shift); } } } if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 1 && ChartPeriod(0) == 1) ObjectDelete(0,"Minute"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 3 && ChartPeriod(0) == 5) ObjectDelete(0,"Minute"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 2 && ChartPeriod(0) == 5) ObjectDelete(0,"Hour"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 3 && ChartPeriod(0) == 15) ObjectDelete(0,"Hour"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 1 && ChartPeriod(0) == 15) ObjectDelete(0,"4Hour"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 2 && ChartPeriod(0) == 30) ObjectDelete(0,"4Hour"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 3 && ChartPeriod(0) == 60) ObjectDelete(0,"4Hour"+shift); if (ChartGetInteger(0, CHART_SCALE) < 3 && ChartPeriod(0) == 240) ObjectDelete(0,"Day"+shift); } return (0); } //+------------------------------------------------------------------+ int init() { iDigits=Digits; if(Digits==5 || Digits==3)dXPoint=10; if(Digits==3) iDigits=2; if(Digits==5) iDigits=4; Div=0.1/(Point*dXPoint); Print("AlterGrid ver. 2, build: ",__DATETIME__); ChartSetInteger(0, CHART_SCALE, 3); if(ChartGetInteger(0,CHART_SHOW_GRID)) { ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0,0); GetLastError(); } return (0); } //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { ObjectsDeleteAll(); if(ChartGetInteger(0,CHART_SHOW_GRID)) { Print("Grid detected."); GetLastError(); } else ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0,1); return (0); } //+------------------------------------------------------------------+ void DrawVLine(string label, int shft) { ObjectCreate(label, OBJ_VLINE, 0, Time[shft], 0); ObjectSet(label, OBJPROP_STYLE, Style); ObjectSet(label, OBJPROP_COLOR, Color); ObjectSet(label, OBJPROP_HIDDEN, true); ObjectSet(label, OBJPROP_BACK, true); ObjectSetString(0, label, OBJPROP_TOOLTIP, "\n"); } //+------------------------------------------------------------------+ void DrawHLine(string labl, double price) { ObjectCreate(labl, OBJ_HLINE, 0, Time[1], price); ObjectSet(labl, OBJPROP_STYLE, Style); ObjectSet(labl, OBJPROP_COLOR, Color); ObjectSet(labl, OBJPROP_HIDDEN, true); ObjectSet(labl, OBJPROP_BACK, false); ObjectSetString(0, labl, OBJPROP_TOOLTIP, "\n"); } //+------------------------------------------------------------------+
Доработанный хранитель тиков MQL4
Хранитель тиков от komposter, доработанный для использования в тестере стратегий.MACD and Volumes
Обычный MACD индикатор, но с добавлением линии, показывающей объемы.