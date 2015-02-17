CodeBaseРазделы
Советники

Доработанный хранитель тиков MQL4 - эксперт для MetaTrader 4

komposter
Опубликовал:
Yury Kirillov
Просмотров:
6388
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Copyright (c) 2006, komposter (c) 2015, KirillovYV

Хранитель тиков от komposter, доработанный для использования в тестере стратегий.

