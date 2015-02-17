Смотри, как бесплатно скачать роботов
Доработанный хранитель тиков MQL4 - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Yury Kirillov
- Просмотров:
- 6388
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Copyright (c) 2006, komposter (c) 2015, KirillovYV
Хранитель тиков от komposter, доработанный для использования в тестере стратегий.
