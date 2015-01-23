CodeBaseРазделы
Советники

VVI-Pessim-Grid - эксперт для MetaTrader 4

Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов (при определённых параметрах выдерживает стадию выхода из кризиса, но в период бурного роста, конечно, не справится).

В принципе, может работать на любом таймфрейме, я гонял на часовом. Работает только по завершенным свечам с фиксированным ТП.

Идея - в период кризиса любой рост валюты (евро, в меньшей степени - фунта) к доллару - временный, и будет сопровождаться хорошим отскоком (как минимум). На этом можно и нужно играть. Обнаружив большую белую свечу (размера MinPrePreCandle или больше) и небольшую (любого цвета) за ней (не более MaxPreCandle), советник открывает ордер на продажу с заданным ТП (стоплоссов в советнике нет). Если рынок идёт против него, по закрытии очередной свечи при наличии заданной разницы с ценой открытия (GridingDiff) советник открывает новый ордер. При этом он пересчитывает ТП относительно обоих ордеров. Далее процесс повторяется до тейкпрофита или до стопаута.

Советник пока настроен на работу с четырехзначными брокерами, но перенастроить на пятизначные не составит труда.

На текущий кризис (падение евро в 2014 году) советник при тех же параметрах будет работать, но очень "вяло", надо увеличивать его агрессивность.

Прилагается график тестирования (со встроенными параметрами) на период кризиса 2008 года - с 01.08.2008 по 01.01.2010.

График теста работы советника с 01.08.2008 по 01.01.2010

Прилагается фрагмент отчёта к этому графику:

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.08.01 00:00 - 2009.12.31 18:59 (2008.08.01 - 2010.01.01)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыNon_Trade_Day=0; TakeProfit=20; MinPrePreCandle=80; MaxPreCandle=5; GridingDiff=150; Lot=0.01; Magic=47822;
Баров в истории9701Смоделировано тиков18398Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит300.00СпредТекущий (2)
Чистая прибыль455.99Общая прибыль689.23Общий убыток-233.24
Прибыльность2.96Матожидание выигрыша1.88
Абсолютная просадка110.81Максимальная просадка248.22 (45.31%)Относительная просадка45.31% (248.22)
Всего сделок242Короткие позиции (% выигравших)242 (90.50%)Длинные позиции (% выигравших)0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)219 (90.50%)Убыточные сделки (% от всех)23 (9.50%)
Самая большаяприбыльная сделка22.30убыточная сделка-41.60
Среднийприбыльная сделка3.15убыточная сделка-10.14
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)32 (151.09)непрерывных проигрышей (убыток)6 (-77.72)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)151.09 (32)непрерывный убыток (число проигрышей)-77.72 (6)
Среднийнепрерывный выигрыш14непрерывный проигрыш2


