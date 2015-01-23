Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов (при определённых параметрах выдерживает стадию выхода из кризиса, но в период бурного роста, конечно, не справится).

В принципе, может работать на любом таймфрейме, я гонял на часовом. Работает только по завершенным свечам с фиксированным ТП.

Идея - в период кризиса любой рост валюты (евро, в меньшей степени - фунта) к доллару - временный, и будет сопровождаться хорошим отскоком (как минимум). На этом можно и нужно играть. Обнаружив большую белую свечу (размера MinPrePreCandle или больше) и небольшую (любого цвета) за ней (не более MaxPreCandle), советник открывает ордер на продажу с заданным ТП (стоплоссов в советнике нет). Если рынок идёт против него, по закрытии очередной свечи при наличии заданной разницы с ценой открытия (GridingDiff) советник открывает новый ордер. При этом он пересчитывает ТП относительно обоих ордеров. Далее процесс повторяется до тейкпрофита или до стопаута.

Советник пока настроен на работу с четырехзначными брокерами, но перенастроить на пятизначные не составит труда.

На текущий кризис (падение евро в 2014 году) советник при тех же параметрах будет работать, но очень "вяло", надо увеличивать его агрессивность.

Прилагается график тестирования (со встроенными параметрами) на период кризиса 2008 года - с 01.08.2008 по 01.01.2010.

Прилагается фрагмент отчёта к этому графику:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 1 Час (H1) 2008.08.01 00:00 - 2009.12.31 18:59 (2008.08.01 - 2010.01.01) Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) Параметры Non_Trade_Day=0; TakeProfit=20; MinPrePreCandle=80; MaxPreCandle=5; GridingDiff=150; Lot=0.01; Magic=47822; Баров в истории 9701 Смоделировано тиков 18398 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 300.00 Спред Текущий (2) Чистая прибыль 455.99 Общая прибыль 689.23 Общий убыток -233.24 Прибыльность 2.96 Матожидание выигрыша 1.88 Абсолютная просадка 110.81 Максимальная просадка 248.22 (45.31%) Относительная просадка 45.31% (248.22) Всего сделок 242 Короткие позиции (% выигравших) 242 (90.50%) Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Прибыльные сделки (% от всех) 219 (90.50%) Убыточные сделки (% от всех) 23 (9.50%) Самая большая прибыльная сделка 22.30 убыточная сделка -41.60 Средний прибыльная сделка 3.15 убыточная сделка -10.14 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 32 (151.09) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-77.72) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 151.09 (32) непрерывный убыток (число проигрышей) -77.72 (6) Средний непрерывный выигрыш 14 непрерывный проигрыш 2



