VVI-Pessim-Grid - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16838
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов (при определённых параметрах выдерживает стадию выхода из кризиса, но в период бурного роста, конечно, не справится).
В принципе, может работать на любом таймфрейме, я гонял на часовом. Работает только по завершенным свечам с фиксированным ТП.
Идея - в период кризиса любой рост валюты (евро, в меньшей степени - фунта) к доллару - временный, и будет сопровождаться хорошим отскоком (как минимум). На этом можно и нужно играть. Обнаружив большую белую свечу (размера MinPrePreCandle или больше) и небольшую (любого цвета) за ней (не более MaxPreCandle), советник открывает ордер на продажу с заданным ТП (стоплоссов в советнике нет). Если рынок идёт против него, по закрытии очередной свечи при наличии заданной разницы с ценой открытия (GridingDiff) советник открывает новый ордер. При этом он пересчитывает ТП относительно обоих ордеров. Далее процесс повторяется до тейкпрофита или до стопаута.
Советник пока настроен на работу с четырехзначными брокерами, но перенастроить на пятизначные не составит труда.
На текущий кризис (падение евро в 2014 году) советник при тех же параметрах будет работать, но очень "вяло", надо увеличивать его агрессивность.
Прилагается график тестирования (со встроенными параметрами) на период кризиса 2008 года - с 01.08.2008 по 01.01.2010.
Прилагается фрагмент отчёта к этому графику:
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2008.08.01 00:00 - 2009.12.31 18:59 (2008.08.01 - 2010.01.01)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Non_Trade_Day=0; TakeProfit=20; MinPrePreCandle=80; MaxPreCandle=5; GridingDiff=150; Lot=0.01; Magic=47822;
|Баров в истории
|9701
|Смоделировано тиков
|18398
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|300.00
|Спред
|Текущий (2)
|Чистая прибыль
|455.99
|Общая прибыль
|689.23
|Общий убыток
|-233.24
|Прибыльность
|2.96
|Матожидание выигрыша
|1.88
|Абсолютная просадка
|110.81
|Максимальная просадка
|248.22 (45.31%)
|Относительная просадка
|45.31% (248.22)
|Всего сделок
|242
|Короткие позиции (% выигравших)
|242 (90.50%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|219 (90.50%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|23 (9.50%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|22.30
|убыточная сделка
|-41.60
|Средний
|прибыльная сделка
|3.15
|убыточная сделка
|-10.14
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|32 (151.09)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|6 (-77.72)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|151.09 (32)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-77.72 (6)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|14
|непрерывный проигрыш
|2
