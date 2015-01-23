CodeBaseРазделы
Советники

Martin2 - эксперт для MetaTrader 4

Dmitry Ivanushko
Просмотров:
14111
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Советник, основанный на принципе Мартингейла. Особенностью является то, что он не использует сетку, а открывает сделки по индикатору RSI. Для страховки добавлено локирование.

Проходит тестирование за полгода без слива, но использовать его на реальном счете не рекомендую.

Параметры тестирования: GBPUSD M15 (можно и на любой другой).

Описание внешних переменных:

  • stoploss - стоп-лосс;
  • takeprofit - тейк-профит;
  • lotexp - множитель для каждой следующей сделки;
  • locklotexp - множитель для каждой следующей локирующей сделки;
  • risk - риск, если 0, то 0.01 лот;
  • periodf - период индикатора Force Index;
  • periodma - период индикатора Moving Average;
  • periodrsi - период индикатора RSI;
  • magicnumber - магик.

