Советник, основанный на принципе Мартингейла. Особенностью является то, что он не использует сетку, а открывает сделки по индикатору RSI. Для страховки добавлено локирование.

Проходит тестирование за полгода без слива, но использовать его на реальном счете не рекомендую.

Параметры тестирования: GBPUSD M15 (можно и на любой другой).

Описание внешних переменных:

stoploss - стоп-лосс;

takeprofit - тейк-профит;

lotexp - множитель для каждой следующей сделки;

locklotexp - множитель для каждой следующей локирующей сделки;

risk - риск, если 0, то 0.01 лот;



periodf - период индикатора Force Index;

periodma - период индикатора Moving Average;

periodrsi - период индикатора RSI;

magicnumber - магик.




