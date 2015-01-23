Ставь лайки и следи за новостями
Martin2 - эксперт для MetaTrader 4
- 14111
Советник, основанный на принципе Мартингейла. Особенностью является то, что он не использует сетку, а открывает сделки по индикатору RSI. Для страховки добавлено локирование.
Проходит тестирование за полгода без слива, но использовать его на реальном счете не рекомендую.
Параметры тестирования: GBPUSD M15 (можно и на любой другой).
Описание внешних переменных:
- stoploss - стоп-лосс;
- takeprofit - тейк-профит;
- lotexp - множитель для каждой следующей сделки;
- locklotexp - множитель для каждой следующей локирующей сделки;
- risk - риск, если 0, то 0.01 лот;
- periodf - период индикатора Force Index;
- periodma - период индикатора Moving Average;
- periodrsi - период индикатора RSI;
- magicnumber - магик.
