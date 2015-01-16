CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MyHistory - индикатор для MetaTrader 4

Vovantos
Просмотров:
7057
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает в виде графика историю изменения баланса на текущем счёте.

MyHistory indicator MetaTrader 4


Instrument3 Instrument3

Отображение произвольного инструмента произвольного периода + возможность отображения индексов валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, NZD).

3 Bar Fractals 3 Bar Fractals

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).

Vav_OpenOrder_Manually Vav_OpenOrder_Manually

Набор скриптов для установки отложенных ордеров.

Extremums Extremums

Скрипт создает горизонтальные линии, показывающие минимальные и максимальные значения цены за указанный период.