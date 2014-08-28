Calendar_Investing -календарь новостей публикуемых на сайте Investing.com.

Календарь состоит из двух частей: эксперта Calendar_Investing_exp и индикатора Calendar_Investing_ind.

Эксперт служит для загрузки страницы сайта. Для его работы необходимо добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники.

Обновление данных происходит каждые 15 минут или кнопкой "обновить".

В индикаторе нужно установить разницу во времени между Москвой и временем вашего компьютера.

В терминале можно устанавливать несколько индикаторов.

Добавил советник News_calendar_2exp

09.09.2014

В связи с изменениями на сайте календаря заменил файлы индикаторов и советника News_calendar_2exp



