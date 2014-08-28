Ставь лайки и следи за новостями
Calendar_Investing - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 24179
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Calendar_Investing -календарь новостей публикуемых на сайте Investing.com.
Календарь состоит из двух частей: эксперта Calendar_Investing_exp и индикатора Calendar_Investing_ind.
Эксперт служит для загрузки страницы сайта. Для его работы необходимо добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники.
Обновление данных происходит каждые 15 минут или кнопкой "обновить".
В индикаторе нужно установить разницу во времени между Москвой и временем вашего компьютера.
В терминале можно устанавливать несколько индикаторов.
Добавил советник News_calendar_2exp
09.09.2014
В связи с изменениями на сайте календаря заменил файлы индикаторов и советника News_calendar_2exp
