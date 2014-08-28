CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Calendar_Investing - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov | Russian 日本語
Просмотров:
24179
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Calendar_Investing -календарь новостей публикуемых на сайте Investing.com.

Календарь состоит из двух частей: эксперта Calendar_Investing_exp и индикатора Calendar_Investing_ind.

Эксперт служит для загрузки страницы сайта. Для его работы необходимо добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники.

Обновление данных происходит каждые 15 минут или кнопкой "обновить".

В индикаторе нужно установить разницу во времени между Москвой и временем вашего компьютера.

В терминале можно устанавливать несколько индикаторов.

Добавил советник News_calendar_2exp 

09.09.2014 

В связи с изменениями на сайте календаря заменил файлы индикаторов и  советника News_calendar_2exp 

Calendar_Investing - календарь новостей, публикуемых на сайте Investing.com.

Alert + отправка сообщения на эл. почту при смене тренда Alert + отправка сообщения на эл. почту при смене тренда

Советник предназначен для контроля смены тренда (Alert + отправка сообщения на эл. почту) интересующих вас инструментов.

Ticks on chart Ticks on chart

Индикатор показывает на главном графике изменение цен Ask и Bid.

Скрипт, закрывающий все ордера Скрипт, закрывающий все ордера

Скрипт закрывает все ордера по типам, указанным в настройках. Может учитывать и не учитывать Magic Number.

GARCH GARCH

Индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева.