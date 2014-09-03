Смотри, как бесплатно скачать роботов
iOrdersInfo - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор создан в качестве примера-демонстрации работы класса COrdersCounter. Выводит информацию на график об ордерах по текущему символу, по всем открытым и закрытым ордерам счета. Информация отображается в виде таблицы.
Каждая строка соответствует определенному фильтру:
- По текущему символу графика;
- По открытым позициям счета;
- По закрытым позициям счета.
В столбцах таблицы:
- FILTER - фильтр ордеров;
- BUYS - количество Buy ордеров;
- BUY/L - количество Buy limit ордеров;
- BUY/S - количество Buy stop ордеров;
- SELLS - количество Sell ордеров;
- SELL/L - количество Sell limit ордеров;
- SELL/S - количество Sell stop ордеров;
- VOLUME - суммарный объем рыночных ордеров;
- P/L - суммарная прибыль/убыток ордеров в пунктах.
