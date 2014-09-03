CodeBaseРазделы
Индикаторы

iOrdersInfo - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Lopatin | Russian 日本語
Индикатор создан в качестве примера-демонстрации работы класса COrdersCounter. Выводит информацию на график об ордерах по текущему символу, по всем открытым и закрытым ордерам счета. Информация отображается в виде таблицы.

Каждая строка соответствует определенному фильтру:

  1. По текущему символу графика;
  2. По открытым позициям счета;
  3. По закрытым позициям счета.

В столбцах таблицы:

  • FILTER - фильтр ордеров;
  • BUYS - количество Buy ордеров;
  • BUY/L - количество Buy limit ордеров;
  • BUY/S - количество Buy stop ордеров;
  • SELLS - количество Sell ордеров;
  • SELL/L - количество Sell limit ордеров;
  • SELL/S - количество Sell stop ордеров;
  • VOLUME - суммарный объем рыночных ордеров;
  • P/L - суммарная прибыль/убыток ордеров в пунктах.

Индикатор, отображающий информацию об ордерах

