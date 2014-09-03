Индикатор создан в качестве примера-демонстрации работы класса COrdersCounter. Выводит информацию на график об ордерах по текущему символу, по всем открытым и закрытым ордерам счета. Информация отображается в виде таблицы.

Каждая строка соответствует определенному фильтру:

По текущему символу графика; По открытым позициям счета; По закрытым позициям счета.

В столбцах таблицы: