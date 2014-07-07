Смотри, как бесплатно скачать роботов
ShowGAP - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор визуально отображает на графике факт разрыва между ценой открытия/закрытия текущей свечи и ценой закрытия/открытия предыдущей свечи.
В параметрах можно задать размер гэпа в пунктах для отображения, цвет и толщину линий.
