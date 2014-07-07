CodeBaseРазделы
ShowGAP - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор визуально отображает на графике факт разрыва между ценой открытия/закрытия текущей свечи и ценой закрытия/открытия предыдущей свечи.

В параметрах можно задать размер гэпа в пунктах для отображения, цвет и толщину линий.

ShowGAP

