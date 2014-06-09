Стратегия

На старте, например, Американской сессии, всегда идет движение цены. Нам не важно куда она пойдет, поэтому ставим первую позицию просто наугад. В данном случае sell. Далее нам важно, чтобы цена прошла в одном или в другом направлении несколько пунктов и взяла заложенный нами профит ProfitClose (в валюте депозита).

Работа советника

Советник выставляет позицию sell в период времени с TimeStart по TimeEnd или ждет открытия позиции руками (для этого установите TimeStart = TimeEnd).

Далее задача советника закрыть всю серию в плюс. Если последняя открытая позиция достигает убытка = Loss, то открывается противоположная позиция с увеличенным лотом. При достижении профита ProfitClose закрываются все позиции.

Таким образом, мы каждый день можем брать профит, заложенный в параметре ProfitClose.

extern double ProfitClose = 0.5 ; extern int Loss = 10 ; extern double K_Lot = 2.0 ; extern int slippage = 3 , magic = 0 ; extern double Lot = 0.1 ; extern int TimeStart_1 = 10 , TimeEnd_1 = 12 , TimeStart_2 = 15 , TimeEnd_2 = 18 ;

Торговые сигналы:

Результаты тестирования:

Удачной торговли!