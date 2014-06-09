CodeBaseРазделы
InOut - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Стратегия

На старте, например, Американской сессии, всегда идет движение цены. Нам не важно куда она пойдет, поэтому ставим первую позицию просто наугад. В данном случае sell. Далее нам важно, чтобы цена прошла в одном или в другом направлении несколько пунктов и взяла заложенный нами профит ProfitClose (в валюте депозита).

Работа советника

Советник выставляет позицию sell в период времени с TimeStart по TimeEnd или ждет открытия позиции руками (для этого установите TimeStart = TimeEnd).

Далее задача советника закрыть всю серию в плюс. Если последняя открытая позиция достигает убытка = Loss, то открывается противоположная позиция с увеличенным лотом. При достижении профита ProfitClose закрываются все позиции.

Таким образом, мы каждый день можем брать профит, заложенный в параметре ProfitClose.

extern double  ProfitClose     = 0.5;  //закрывать все при получении профита
extern int     Loss            = 10;
extern double  K_Lot           = 2.0;
extern int     slippage        = 3,    //Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу).
               magic           = 0;    //Магическое число ордера. Может использоваться как определяемый пользователем идентификатор.
extern double  Lot             = 0.1;
extern int     TimeStart_1     = 10,
               TimeEnd_1       = 12,
               TimeStart_2     = 15,
               TimeEnd_2       = 18;

Торговые сигналы:

Результаты тестирования:

Удачной торговли!

AFL Winner AFL Winner

Осциллятор для внутридневной торговли.

spread_on_chart spread_on_chart

Показывает текущее значение спреда (spread), минимального расстояния до стоп ордеров (stop level) и дистанции заморозки торговых операций (freeze level).

ShowGAP ShowGAP

Индикатор гэпа (разрыва между ценой открытия/закрытия текущей свечи и ценой закрытия/открытия предыдущей свечи).

FiboWave FiboWave

Советник предназначен для торговли по уровням Фибоначчи.