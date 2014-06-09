Ставь лайки и следи за новостями
InOut - эксперт для MetaTrader 4
Стратегия
На старте, например, Американской сессии, всегда идет движение цены. Нам не важно куда она пойдет, поэтому ставим первую позицию просто наугад. В данном случае sell. Далее нам важно, чтобы цена прошла в одном или в другом направлении несколько пунктов и взяла заложенный нами профит ProfitClose (в валюте депозита).
Работа советника
Советник выставляет позицию sell в период времени с TimeStart по TimeEnd или ждет открытия позиции руками (для этого установите TimeStart = TimeEnd).
Далее задача советника закрыть всю серию в плюс. Если последняя открытая позиция достигает убытка = Loss, то открывается противоположная позиция с увеличенным лотом. При достижении профита ProfitClose закрываются все позиции.
Таким образом, мы каждый день можем брать профит, заложенный в параметре ProfitClose.
extern double ProfitClose = 0.5; //закрывать все при получении профита extern int Loss = 10; extern double K_Lot = 2.0; extern int slippage = 3, //Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу). magic = 0; //Магическое число ордера. Может использоваться как определяемый пользователем идентификатор. extern double Lot = 0.1; extern int TimeStart_1 = 10, TimeEnd_1 = 12, TimeStart_2 = 15, TimeEnd_2 = 18;
Торговые сигналы:
Результаты тестирования:
Удачной торговли!
