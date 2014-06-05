Ставь лайки и следи за новостями
Skype Control Library - библиотека для MetaTrader 4
- 5456
-
В автоматической торговле Skype можно использовать для отправки текстовых сообщений с необходимой информацией. В данном случае работа со Skype реализована через библиотеку Skype4COM - ActiveX компонент предоставляющий доступ к управлению программой. Скачать Skype4COM можно с официального сайта разработчиков: http://dev.skype.com/accessories/skype4com
Файл Skype4COM.dll необходимо установить и зарегистрировать.
Для операционной системы x86:
- Скопировать в папку: %systemroot%\System32
- Выполнить в командной строке: %systemroot%\System32\regsvr32.exe %systemroot%\System32\Skype4COM.dll
Для операционной системы x64:
- Скопировать в папку: %systemroot%\SysWOW64
- Выполнить в командной строке: %systemroot%\SysWOW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWOW64\Skype4COM.dll
Файл данной библиотеки SkypeMQL.dll необходимо установить в папку: [папка терминала]\MQL5\Libraries
1. Отправка мгновенных сообщений
int SkypeSendInstantMessageW(string skype_name,string message,int status); int SkypeSendInstantMessageA(string skype_name,string message,int status);// для MetaTrader 4
Перед отправкой мгновенного сообщения в функции выполняется ряд проверок:
- Имя пользователя не может быть пустой строкой или начинаться с цифры.
- Пользователь с указанным именем должен быть в списке контактов.
- Сообщение не может быть пустой строкой.
- Сетевой статус получателя должен совпадать с указанным значением.
Список констант сетевых статусов:
|имя константы
|значение
|описание
|STATUS_OFFLINE
|1
| Не в сети
|STATUS_ONLINE
|2
| В сети
|STATUS_AWAY
|4
| Нет на месте
|STATUS_DONT_DISTURB
|16
| Не беспокоить
Для задания нескольких разрешенных статусов одновременно используется побитовое сложение констант, например: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.
Максимальная длина мгновенного сообщения: ~8000 символов ANSI, ~4000 символов Unicode.
Пример кода:
string InpSkypeName = "echo123"; // Skype name string InpTextMessage = "Hello :)"; // Text message string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err=(ENUM_SKYPE_ERROR)SkypeSendInstantMessageW(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if(err==ERROR_NO_ERRORS) msg=StringFormat("Sent IM to %s, %s",InpSkypeName,InpTextMessage); else msg=StringFormat("Error sending IM to %s, error: %s",InpSkypeName,EnumToString(err)); Print(msg);
2. Отправка SMS сообщений
На данный момент услуга отправки SMS является платной!
int SkypeSendSmsMessageW(string phone_number, string message); int SkypeSendSmsMessageA(string phone_number, string message);// для MetaTrader 4
Перед отправкой SMS сообщения производится несколько проверок:
- Номер телефона должен быть указан в международном формате: + [код страны] [код города или сети] [номер телефона]
- Длина строки с телефонным номером должна быть не менее 7 символов и начинаться со знака '+'
- Текст сообщения не может быть пустой строкой
Отправка SMS на несуществующий номер не приводит к ошибке. Плата за такую операцию взимается, но через короткое время возвращается, так как сообщение по факту не было доставлено.
Длина SMS сообщения ограничена: 116 символов ANSI, 58 символов Unicode.
Пример кода:
input string InpPhoneNumber = "+380123456789"; // Phone number input string InpTextMessage = "Hello :)"; // Text message string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err==(ENUM_SKYPE_ERROR) SkypeSendSmsMessageW(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if(err==ERROR_NO_ERRORS) msg=StringFormat("Sent SMS to %s, %s",InpPhoneNumber,InpTextMessage); else msg=StringFormat("Error sending SMS to %s, error: %s",InpPhoneNumber,EnumToString(err)); Print(msg);
3. Описание возвращаемых значений
Обе функции возвращают целочисленное значение, которое можно проанализировать при необходимости.
|имя константы
|значение
|описание
|ERROR_UNKNOWN
|-1
|Неизвестная ошибка
|ERROR_NO_ERRORS
|0
|Успешное выполнение
|ERROR_ATTACH
|1
|Не удалось присоединиться к процессу Skype
|ERROR_AUTHORIZED
|2
|Указанного пользователя нет в списке контактов
|ERROR_STATUS
|3
|Неверный статус пользователя
|ERROR_TIMEOUTS
|4
|Превышен интервал ожидания
|ERROR_RUNNING
|5
|Программа Skype не загружена в память
|ERROR_SENDING
|6
|Ошибка отправки
|ERROR_VALUE
|7
|Ошибка передаваемых параметров
|ERROR_ACCESS
|8
|Отказано в доступе к процессу Skype
|ERROR_SKYPE4COM
|9
|для x86: Skype4COM.dll не зарегистрирована
для x64: Ошибка создания COM-объекта
4. Первый запуск
При первом обращении MetaTrader 5 к Skype появляется всплывающее окно с возможностью открыть доступ для управление программой.
После подтверждения доступа к Skype, запрашиваемый процесс попадает в список, хранящийся в настройках программы: Tools -> Options -> Advanced -> Manage other programs' access to Skype.
5. Ошибки выполнения
По неизвестным мне причинам, работа с библиотекой скомпилированной для MetaTrader 5 x64 заканчивается ошибкой "Stack overflow". Если это связано с Skype4COM, то остается лишь ждать новых обновлений, где эта ошибка будет устранена.
В приложении находится архив с исходным кодом библиотеки (проект для Microsoft Visual C++ 2010) и тестовый скрипт для проверки её работоспособности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11453
