В автоматической торговле Skype можно использовать для отправки текстовых сообщений с необходимой информацией. В данном случае работа со Skype реализована через библиотеку Skype4COM - ActiveX компонент предоставляющий доступ к управлению программой. Скачать Skype4COM можно с официального сайта разработчиков: http://dev.skype.com/accessories/skype4com

Файл Skype4COM.dll необходимо установить и зарегистрировать.

Для операционной системы x86:

Скопировать в папку: %systemroot%\System32

Выполнить в командной строке: %systemroot%\System32\regsvr32.exe %systemroot%\System32\Skype4COM.dll

Для операционной системы x64:

Скопировать в папку: %systemroot%\SysWOW64

Выполнить в командной строке: %systemroot%\SysWOW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWOW64\Skype4COM.dll

Файл данной библиотеки SkypeMQL.dll необходимо установить в папку: [папка терминала]\MQL5\Libraries

1. Отправка мгновенных сообщений

int SkypeSendInstantMessageW( string skype_name, string message, int status); int SkypeSendInstantMessageA( string skype_name, string message, int status);

Перед отправкой мгновенного сообщения в функции выполняется ряд проверок:

Имя пользователя не может быть пустой строкой или начинаться с цифры.

Пользователь с указанным именем должен быть в списке контактов.



Сообщение не может быть пустой строкой.

Сетевой статус получателя должен совпадать с указанным значением.



Список констант сетевых статусов:

имя константы

значение

описание

STATUS_OFFLINE 1

Не в сети

STATUS_ONLINE 2

В сети

STATUS_AWAY 4

Нет на месте

STATUS_DONT_DISTURB

16

Не беспокоить



Для задания нескольких разрешенных статусов одновременно используется побитовое сложение констант, например: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.

Максимальная длина мгновенного сообщения: ~8000 символов ANSI, ~4000 символов Unicode.

Пример кода:

string InpSkypeName = "echo123" ; string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err=(ENUM_SKYPE_ERROR)SkypeSendInstantMessageW(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "Sent IM to %s, %s" ,InpSkypeName,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Error sending IM to %s, error: %s" ,InpSkypeName, EnumToString (err)); Print (msg);

2. Отправка SMS сообщений

На данный момент услуга отправки SMS является платной!

int SkypeSendSmsMessageW( string phone_number, string message); int SkypeSendSmsMessageA( string phone_number, string message);

Перед отправкой SMS сообщения производится несколько проверок:

Номер телефона должен быть указан в международном формате: + [код страны] [код города или сети] [номер телефона]

Длина строки с телефонным номером должна быть не менее 7 символов и начинаться со знака '+'

Текст сообщения не может быть пустой строкой



Отправка SMS на несуществующий номер не приводит к ошибке. Плата за такую операцию взимается, но через короткое время возвращается, так как сообщение по факту не было доставлено.

Длина SMS сообщения ограничена: 116 символов ANSI, 58 символов Unicode.

Пример кода:

input string InpPhoneNumber = "+380123456789" ; input string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err==(ENUM_SKYPE_ERROR) SkypeSendSmsMessageW(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "Sent SMS to %s, %s" ,InpPhoneNumber,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Error sending SMS to %s, error: %s" ,InpPhoneNumber, EnumToString (err)); Print (msg);





3. Описание возвращаемых значений

Обе функции возвращают целочисленное значение, которое можно проанализировать при необходимости.

имя константы

значение

описание ERROR_UNKNOWN

-1

Неизвестная ошибка

ERROR_NO_ERRORS

0 Успешное выполнение

ERROR_ATTACH

1

Не удалось присоединиться к процессу Skype

ERROR_AUTHORIZED

2

Указанного пользователя нет в списке контактов

ERROR_STATUS

3

Неверный статус пользователя

ERROR_TIMEOUTS

4

Превышен интервал ожидания

ERROR_RUNNING 5 Программа Skype не загружена в память

ERROR_SENDING 6

Ошибка отправки

ERROR_VALUE 7 Ошибка передаваемых параметров

ERROR_ACCESS 8 Отказано в доступе к процессу Skype ERROR_SKYPE4COM

9 для x86: Skype4COM.dll не зарегистрирована

для x64: Ошибка создания COM-объекта



4. Первый запуск

При первом обращении MetaTrader 5 к Skype появляется всплывающее окно с возможностью открыть доступ для управление программой.

После подтверждения доступа к Skype, запрашиваемый процесс попадает в список, хранящийся в настройках программы: Tools -> Options -> Advanced -> Manage other programs' access to Skype.

5. Ошибки выполнения

По неизвестным мне причинам, работа с библиотекой скомпилированной для MetaTrader 5 x64 заканчивается ошибкой "Stack overflow". Если это связано с Skype4COM, то остается лишь ждать новых обновлений, где эта ошибка будет устранена.

В приложении находится архив с исходным кодом библиотеки (проект для Microsoft Visual C++ 2010) и тестовый скрипт для проверки её работоспособности.