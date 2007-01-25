CodeBaseРазделы
Индикаторы

Zigzag R - индикатор для MetaTrader 4

Этот вариант Zigzag'а является простой оптимизацией старого варианта Zigzag.mq4, к которому привыкли сотни тысяч пользователей MetaTrader еще с версии МТ3 (язык MQL2).

Использование индикатора без оптимизации делало сложным и долгим тестирование советников, использующих значения пользовательского индикатора Zigzag. Оптимизированный вариант решает данную проблему.

В первый раз, при первом запуске индикатор просчитывает всю историю. При последующих вызовах при приходе новых тиков в реальном времени или при использовании в тестере находится третий экстремум от текущего времени вглубь истории и пересчет начинается с него. Если Вы хотите начинать пересчет со второго экстремума, поменяйте значение переменной level, которая определяет глубину пересчета:

int level = 3; // recounting's depth

Zigzag R

Все названия внешних переменных сохранены из соображений преемственности. Кроме того, убраны экстремумы, висящие в воздухе, которые образовывались на минутных тайм-фреймах.

