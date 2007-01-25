Смотри, как бесплатно скачать роботов
Chande Momentum Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
7065
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Chande Momentum Oscillator и его применение описаны в статье: "Система на основе Моментум-осциллятора Чанде".
Моментум-осциллятор Чанде
Collaps(он же Starter)
Эксперт Collaps работает с индикаторами - EMA, Laguerre, CCI.period converter ALL
Скрипт для конвертации графика таймфрейма M1 в оффлайн графики всех остальных таймфреймов.
Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и Middle Point Channel (MPC)
Индикаторы Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и Middle Point Channel (MPC).Zigzag R
Оптимизированный вариант индикатора Zigzag, который шел в поставке МТ4 2005 года (и в МТ3.83).