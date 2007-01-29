CodeBaseРазделы
Советники

20PRExp-3 - эксперт для MetaTrader 4

Сергей
Просмотров:
11939
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Советник 20PRExp-3 основан на системе прорыва волантильности внутри дня. Добавлены фильтры обьёма и Stochastik. Стратегия выхода:трейлинг-стоп, скользящие стопы.


Данный советник - мой первый грааль! Люди! Посмотрите,потестируйте, может возникнут какие-нибудь рекомендации.


Strategy Tester Report  20PRExp-3


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2007.01.02 00:00 - 2007.01.25 00:00 (2007.01.01 - 2007.01.25)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Баров в истории 19915 Смоделировано тиков 131619 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2128.30 Общая прибыль 2422.00 Общий убыток -293.70
Прибыльность 8.25 Матожидание выигрыша 53.21
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 221.70 (2.09%) Относительная просадка 2.09% (221.70)
Всего сделок 40 Короткие позиции (% выигравших) 20 (95.00%) Длинные позиции (% выигравших) 20 (85.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 36 (90.00%) Убыточные сделки (% от всех) 4 (10.00%)
Самая большая прибыльная сделка 280.00 убыточная сделка -221.70
Средняя прибыльная сделка 67.28 убыточная сделка -73.42
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (988.00) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-72.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 988.00 (18) непрерывный убыток (число проигрышей) -221.70 (1)
Средний непрерывный выигрыш 12 непрерывный проигрыш 2




