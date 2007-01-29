Смотри, как бесплатно скачать роботов
20PRExp-3 - эксперт для MetaTrader 4
- 11939
-
Советник 20PRExp-3 основан на системе прорыва волантильности внутри дня. Добавлены фильтры обьёма и Stochastik. Стратегия выхода:трейлинг-стоп, скользящие стопы.
Данный советник - мой первый грааль! Люди! Посмотрите,потестируйте, может возникнут какие-нибудь рекомендации.
Strategy Tester Report 20PRExp-3
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2007.01.02 00:00 - 2007.01.25 00:00 (2007.01.01 - 2007.01.25)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Баров в истории
|19915
|Смоделировано тиков
|131619
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|2128.30
|Общая прибыль
|2422.00
|Общий убыток
|-293.70
|Прибыльность
|8.25
|Матожидание выигрыша
|53.21
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка
|221.70 (2.09%)
|Относительная просадка
|2.09% (221.70)
|Всего сделок
|40
|Короткие позиции (% выигравших)
|20 (95.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|20 (85.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|36 (90.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|4 (10.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|280.00
|убыточная сделка
|-221.70
|Средняя
|прибыльная сделка
|67.28
|убыточная сделка
|-73.42
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|18 (988.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-72.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|988.00 (18)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-221.70 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|12
|непрерывный проигрыш
|2
