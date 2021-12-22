당사 팬 페이지에 가입하십시오
지그재그 R(Zigzag R) - MetaTrader 4용 지표
이 버전의 지그재그는 수십만 MetaTrader 사용자가 MT3 버전(MQL2 언어) 이후 익숙해진 이전 버전의 지그재그.mq4을 간단히 최적화한 것입니다.
최적화가 되지 않은채 지표를 사용하면 사용자 지정 지표의 Zigzag 값을 사용하여 EA를 테스트하는 것이 어렵고 시간이 많이 걸리게 됩니다. 최적화된 버전은 이 문제를 해결합니다.
최초 지표를 처음 시작할 때 지표가 전체 기록을 계산합니다. 이어진 콜에서 새로운 틱이 실시간으로 도착하거나 테스터에서 사용될 때 현재 시간에서 세 번째 극한값이 히스토리 깊숙이 위치하여 재계산이 시작됩니다. 두 번째 극한값에서 재계산을 시작하려면 재계산의 깊이를 결정하는 레벨 변수 값을 변경하십시오.
int level = 3 ; // 재계산의 깊이
지그재그 R(Zigzag R)
모든 외부 변수 이름은 기존과의 일관성을 위해 유지되었습니다. 또한, 미세한 시간 프레임에 형성되었던 붕 뜬채 매달려 있는 극단값이 제거되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/11206
