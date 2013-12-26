Индикатор сделан по принципу предыдущего индикатора "All_TF" и показывает наличие разворотной "звезды", т.е. "звезды", на которой произошло резкое увеличение объёма.

Известно, что "звезда" - есть признак ВОЗМОЖНОГО разворота цены. Есть ещё один признак разворота - это "перекрытие". Но "перекрытие" очень часто тоже превращается в "звезду", только на более старшем тайм-фрейме. Отсюда следует, что "звёзды" более информативны, и по ним можно принимать решение о дальнейшей торговле. Лучше конечно видеть сразу всю картину рынка, поэтому сделан такой вид индикатора.

На графике "звёзды" выделяются более высоким столбцом под ценовым графиком.

Принцип вычислений индикатора следующий:

Oбъём бара умножаем на максимальный размер свечи (High-Low) и делим на внутренних размер свечи (Open-Close) по модулю, т.е.

N=Volum * (High-Low) / |Open-Close|

Если |Open-Close|=0, то делим на минимальный тик цены.

-------------------------------------------

Внешние параметры индикатора как у "All_TF".

-------------------------------------------

Для любителей классического варианта индикатора - версия 01.