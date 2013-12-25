Информационный индикатор отражает ряд ценовых уровней, High (на рисунке метка 1) и Low (2) выбранного (старшего) периода, а также расстояние от текущей цены Bid (3) до этих уровней (соответственно метки 5 и 4). Текущая цена спроса – Ask (6), отображена в качестве последних цифр, так например при цене предложения 1,63810 и спроса 1,62826 в поле цены спроса будут отражены последние цифры – 826. Разница между ценой спроса и предложения отображается под ценой Ask (7). Время до следующего бара на текущем периоде графика расположено в правом нижнем углу индикатора (8), левее цена за один пункт инструмента при объеме в один лот (9).





Соотношение цены открытия, текущей цены с границами свечи выбранного (старшего) периода отражено на «синтетическом» баре (10). В случае если в настройках индикатора параметр _periodForHiLoCheck (старший период для оценки цен High и Low) равен нулю, то в правом нижнем углу (11) будет отражен тот период который соответствует установленному на графике в момент установки индикатора.

Внимание. Старший период (_periodForHiLoCheck) используется, как логический. К примеру, если пользователь работает на графике с периодом H1, а в настройках индикатора _periodForHiLoCheck устанавливает 1440 (старший период один день), то цены High и Low индикатора будут рассчитываться с начала дня (00:00), а не с периодом 24 часа. Если старший период равен одной неделе, то начало этого периода будет понедельник текущей недели, а не 7 дней и т.д.





История версий:

2.1 - Изменена настройка угла привязки панели. В настройках параметр _panelPosition, может принимать значения от 0 до 3, при этом цифры соответствуют следующим углам графика: 0 - левый верхний; 1 - правый верхний; 2 - левый нижний; 3 - правый нижний.

Добавлен показ текущего имени инструмента и периода графика (метка 12).

Если инструмент на котором установлен индикатор имеет пять знаков после разделителя, значения цен до разделителя (целая часть) не будет отражена.

Отдельная благодарность loginreg.



