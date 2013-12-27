Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSAR_Korsar - индикатор для MetaTrader 4
Зеркальнопериодический индикатор.
Построен на основе RSI, Stohastic, RVI, ADX. Работает на основе экстремумов и фигур.
Интерфейс индикатора:
.
Индикатор "Корсар" состоит из технических индикаторов:
1 - RSI,
2 - Stochastic,
3 - ADX,
4 - RVI.
Если употреблять названия фиксированных индикаторов в указанном порядке, то использовав аббревиатуру получим "RSAR",
а затем добавим созвучное слово и обретем прекрасное "RSAR_Korsar".
"Корсар" показывает относительную силу точного направления движения, которую отображают три основные линии.
Индикатор считается зеркальнопериодическим.
Давайте рассмотрим формулу, куда подставляются окончательные вычисления используемых индикаторов:
1 - RSI,
2 - Stochastic,
3 - ADX,
4 - RVI.
P * ( N * ((( B+ F ) / K ) - (( D + I ) / C ) + (( A + M / L )))
Пояснение к значениям переменных формулы.
P - число, равное значению цены.
N - число, равное только (-1) и только (1), устанавливает зеркальность трех основных линий.
Равняется (1), если идет расчет для трех основных линий.
Равняется (-1), если идет расчет для трех дополнительных линий.
B - число, определяемое индикатором Stochastic, служит фильтратом для периода (1).
Период расчета технического индикатора Stochastic - (10,6,6) для трех основных линий.
F - число, определяемое индикатором RVI, служит идентификатором для периода (1) и в последствии синтеза периодов (1), (2), (3), для всех периодов.
Периоды расчета технического индикатора RVI.
Равняется (5), если идет расчет для третей линии.
Равняется (10), если идет расчет для второй линии.
Равняется (20), если идет расчет для первой линии.
K - число, определяемое индикатором Stochastic, служит фильтратом для уже определенного периода (1).
Период расчета технического индикатора Stochastic - (10,6,6) для трех основных линий.
Не возможна замена на значение R, т.к. функции переменных разные.
D - число, определяемое индикатором ADX, а именно его составляющей линией (+D), служит генератором положительного направления цены для дальнейшего создания периода (2).
Периоды расчета технического индикатора ADX.
Равняется (5), если идет расчет для третей линии.
Равняется (10), если идет расчет для второй линии.
Равняется (20), если идет расчет для первой линии.
I - число, определяемое индикатором ADX, а именно его составляющей линией (-D), служит генератором отрицательного направления цены для дальнейшего создания периода (2).
Периоды расчета технического индикатора ADX.
Равняется (5), если идет расчет для третей линии.
Равняется (10), если идет расчет для второй линии.
Равняется (20), если идет расчет для первой линии.
С - число, определяемое индикатором ADX, а именно его составляющей линией (Main), служит фильтратом генераторов направления цены, создает период (2).
Периоды расчета технического индикатора ADX.
Равняется (5), если идет расчет для третей линии.
Равняется (10), если идет расчет для второй линии.
Равняется (20), если идет расчет для первой линии.
A - число, определяемое индикатором RSI, служит генератором для периода(3).
Период расчета технического индикатора RSI
равняется только (5).
M - число, определяемое индикатором RSI, служит генератором для периода(3).
Период расчета технического индикатора RSI
равняется только (20).
L - число, определяемое индикатором RSI, служит фильтратом для периода(3).
Период расчета технического индикатора RSI
равняется только (15).
Для дальнейшего удобства, обозначу части формулы периодами.
Переменная 1 - период ценовых движений.
Переменная 2 - период положительных и отрицательных движений.
Переменная 3 - переменная 1 - переменная 2.
Переменная 4 - период движений относительной силы.
Пояснение к формуле.
Переменная 1 - переменная 2 (Из рыночных движений вычитаем положительные и отрицательные движения. Получаем точное направление движения цены.).
Переменная 4 + переменная 3 (Точное направление движения цены суммируем с его относительной силой. Получаем относительную силу точного направления движения.).
Зеркальное отображение линий получается благодаря значению числа N. Такая визуализация позволяет с большей точностью определять циклы.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зеркальнопериодический - свойство, которое поясняет действие индикатора ((одна линия отображается в окне индикатора дважды с обратно пропорциональными величинами, кроме: времени, направления движения), (движение линии имеет закономерность)).
Ось зеркальности задается пользователем.
Период задается пользователем.
Зеркальнопериодический индикатор - индикатор, дважды отображающий в окне индикатора линию с обратно пропорциональными величинами, кроме времени, направления движения, которая имеет закономерность в движении.
Цикл - ряд движений, между которыми устанавливается связь и порядок воспроизведения.
1 - главная линия (1),
2 - главная линия (2),
2 - главная линия (3),
4 - дополнительная линия (4),
5 - дополнительная линия (5),
6 - дополнительная линия (6).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принцип входа/выхода.
Выделяется два понятия: афферентумное и фигурное.
"Афферентумное понятие".
Заметили, что линии индикатора постоянно взаимодействуют между собой?
Пересекаются между собой, опираются друг на друга.
Такие явления называются афферентумными и относятся к "Афферентумному понятию".
Для афферентумных явлений существуют особенные правила входа.
Афферентумные явления наблюдаются почти на всех индикаторах!
"Афферентумное понятие" используется для определения входа/выхода по индикатору "RSAR_Korsar".
Примеры афферентумных явлений:
,
1 - пересечение,
2 - опора.
"Фигурное понятие".
"Фигурное понятие" используется для определения относительной устойчивости, силы точного направления движения.
Циклы индикатора состоят из фигур:
1 - тельце,
2 - мембрана,
3 - Х или зона Х (икс).
4 - Y или зона Y (игрек).
Фигуры, образуются движением линии индикатора "Корсар".
Тельце - фигура, которая предвещает о наличии движения, имеющего определенную силу, т.е. чем больше тельце по размерам, тем большую относительную силу имеет некое движение.
Пример:
,
1 - малое тельце, значит малая относительная сила точного направления движения,
2 - малое тельце, значит малая относительная сила точного направления движения,
3 - крупное тельце, значит крупная относительная сила точного направления движения,
4 - крупное тельце, значит крупная относительная сила точного направления движения,
5 - крупное тельце, значит крупная относительная сила точного направления движения.
Мембрана - фигура, которая появляется только в фигуре тельце и только при определенных условиях. Сообщает о наличии устойчивого движения.
Определенные условия появления мембраны - продолжительное время действия опоры линии (1) индикатора на один из уровней:
1 - 2.5,
2 - 3,
3 - 3.5,
4 - 4,
5 - 4.5,
6 - 5.
Пример:
.
Х или зона Х - движение линий: (3) И (4), таким образом, что происходит афферентумное явление (только пересечение).
Показывает индикаторную малую аномалию.
Предположим, появляется "икс", после этого "икса" создается еще один "икс", но это еще не конец, затем мы снова наблюдаем формирование "икса". В таком случае (создание 3 или более "иксов " подряд)
торговать с использованием RSAR_Korsar становится рискованно. (После появления новой фигуры, влияние "иксов" исчезает, до появления новых кластеров "иксов".)
Пример:
.
1 - кластер из "иксов".
Y или зона Y.
Самые загадочные, удивительные фигуры.
Показывает индикаторную большую аномалию.
Возникают редко, так что не беспокойтесь.
Пример:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постулаты.
1
Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (1), линией (2) и SMA с периодом 10, происходит ниже уровня 2.5, то сделка на покупку не совершается.
Есть исключение, которое приведено ниже.
.
1 - исключение.
2 - покупка запрещена.
2
Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (3) и уровнем (0), произошло и линия (3) не опустилась ниже уровня (0.5), то сделка на продажу не совершается.
.
Вход/выход вариант №1. (только покупка).
1) Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (1), линией (2) и SMA с периодом 10, произошло выше уровня 2.5, но ниже уровня 3, то совершается сделка на покупку, закрытие которой должно произойти, когда линия (1), линия (2) будут находиться ниже уровня 4, но выше уровня 3.5.
2) Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (1), линией (2) и SMA с периодом 10, произошло выше уровня 3, но ниже уровня 3.5, то совершается сделка на покупку, закрытие которой должно произойти, когда линия (1), линия (2) будут находиться ниже уровня 4.5, но выше уровня 4.
3) Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (1), линией (2) и SMA с периодом 10, произошло выше уровня 3.5, но ниже уровня 4, то совершается сделка на покупку, закрытие которой должно произойти, когда линия (1), линия (2) будут находиться ниже уровня 5, но выше уровня 4.5.
Вход/выход вариант №2 (только продажа).
Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (3) и уровнем (-0.5), произошло, при том линия (3) устремлена вниз, то совершается сделка на продажу. Закрывается на экстримуме движения линии (3).
Движение может остановиться на уровнях:
1 - -0.5,
2 - -1,
3 - -1.5,
4 - -2,
5 - -2.5 .
.
Вход/выход вариант №3 (только покупка).
Как только движение линии (3) останавливается на одном из уровней:
1 - -0.5,
2 - -1,
3 - -1.5,
4 - -2,
5 - -2.5,
так сразу совершается сделка на покупку.
.
Воход/выход вариант №4 (только покупка).
Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (1), линией (2), линией (3) и SMA с периодом 10, происходит ниже уровня 2.5, то совершается сделка на покупку.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настройка индикатора "Корсар".
Выделите яркими цветами линию 1, линию 3, линию 6
Выделите различными цветами уровни:
1 - -0.5,
2 - -1,
3 - -1.5,
4 - -2,
5 - -2.5,
Выделите цветом уровни:
1 - 2.5,
2 - 3,
3 - 3.5,
так, что бы их нельзя было спутать с уровнями:
4 - 4,
5 - 4.5,
6 - 5.
Добавьте SMA с периодом 10 на индикатор.
Выделите ее цветом.
Советую использовать его на валютной паре EUR/USD (M15).
