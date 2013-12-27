Зеркальнопериодический индикатор.

Построен на основе RSI, Stohastic, RVI, ADX. Работает на основе экстремумов и фигур.

Индикаторсостоит из технических индикаторов:Если употреблять названия фиксированных индикаторов в указанном порядке, то использовав аббревиатуру получима затем добавим созвучное слово и обретем прекрасноепоказывает, которую отображают три основные линии.Индикатор считаетсяДавайте рассмотрим формулу, куда подставляются окончательные вычисления используемых индикаторов:- число, равное значению цены.- число, равное только (-1) и только (1), устанавливает зеркальность трех основных линий.Равняется (1), если идет расчет для трех основных линий.Равняется (-1), если идет расчет для трех дополнительных линий.- число, определяемое индикатором, служит фильтратом для периода (1).Период расчета технического индикатора- (10,6,6) для трех основных линий.- число, определяемое индикатором, служит идентификатором для периода (1) и в последствии синтеза периодов (1), (2), (3), для всех периодов.Периоды расчета технического индикатораРавняется (5), если идет расчет для третей линии.Равняется (10), если идет расчет для второй линии.Равняется (20), если идет расчет для первой линии.- число, определяемое индикатором, служит фильтратом для уже определенного периода (1).Период расчета технического индикатора- (10,6,6) для трех основных линий.Не возможна замена на значение, т.к. функции переменных разные.- число, определяемое индикатором, а именно его составляющей линией (+D), служит генератором положительного направления цены для дальнейшего создания периода (2).Периоды расчета технического индикатораРавняется (5), если идет расчет для третей линии.Равняется (10), если идет расчет для второй линии.Равняется (20), если идет расчет для первой линии.- число, определяемое индикатором, а именно его составляющей линией (-D), служит генератором отрицательного направления цены для дальнейшего создания периода (2).Периоды расчета технического индикатораРавняется (5), если идет расчет для третей линии.Равняется (10), если идет расчет для второй линии.Равняется (20), если идет расчет для первой линии.- число, определяемое индикатором, а именно его составляющей линией (Main), служит фильтратом генераторов направления цены, создает период (2).Периоды расчета технического индикатораРавняется (5), если идет расчет для третей линии.Равняется (10), если идет расчет для второй линии.Равняется (20), если идет расчет для первой линии.- число, определяемое индикатором, служит генератором для периода(3).Период расчета технического индикатораравняется только (5).- число, определяемое индикатором, служит генератором для периода(3).Период расчета технического индикатораравняется только (20).- число, определяемое индикатором, служит фильтратом для периода(3).Период расчета технического индикатораравняется только (15).- период ценовых движений.- период положительных и отрицательных движений.- переменная 1 - переменная 2.- период движений относительной силы.(Из рыночных движений вычитаем положительные и отрицательные движения. Получаем точное направление движения цены.).(Точное направление движения цены суммируем с его относительной силой. Получаем относительную силу точного направления движения.).Зеркальное отображение линий получается благодаря значению числа N. Такая визуализация позволяет с большей точностью определять циклы.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- свойство, которое поясняет действие индикатора ((одна линия отображается в окне индикатора дважды с обратно пропорциональными величинами, кроме: времени, направления движения), (движение линии имеет закономерность)).Ось зеркальности задается пользователем.Период задается пользователем.- индикатор, дважды отображающий в окне индикатора линию с обратно пропорциональными величинами, кроме времени, направления движения, которая имеет закономерность в движении.- ряд движений, между которыми устанавливается связь и порядок воспроизведения.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Выделяется два понятия:Заметили, что линии индикатора постоянно взаимодействуют между собой?Пересекаются между собой, опираются друг на друга.Такие явления называютсяи относятся кДляявлений существуют особенные правила входа.явления наблюдаются почти на всех индикаторах!используется для определения входа/выхода по индикатору "Примерыявлений:используется для определенияЦиклы индикатора состоят из фигур:Фигуры, образуются движением линии индикатора- фигура, которая предвещает о наличии движения, имеющего определенную силу, т.е. чем больше тельце по размерам, тем большую относительную силу имеет некое движение.Пример:- фигура, которая появляется только в фигуре тельце и только при определенных условиях. Сообщает о наличии устойчивого движения.Определенные условия появления мембраны - продолжительное время действия опорыиндикатора на один из уровней:Пример:- движение линий:, таким образом, что происходитявление (только пересечение).Показывает индикаторную малую аномалию.Предположим, появляется, после этогосоздается еще один, но это еще не конец, затем мы снова наблюдаем формирование. В таком случае (создание 3 или болееподряд)торговать с использованием RSAR_Korsar становится рискованно. (После появления новой фигуры, влияниеисчезает, до появления новых кластеровПример:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Если афферентумное явление, а именно пересечение между линией (1), линией (2) и SMA с периодом 10, происходит ниже уровня 2.5, то сделка на покупку не совершается.Есть исключение, которое приведено ниже.Еслиявление, а именно пересечение между, произошло иниже, то сделка на продажу не совершается.Еслиявление, а именно пересечение между, произошло выше, но ниже, то совершается сделка на покупку, закрытие которой должно произойти, когда) будут находиться ниже, но вышеЕслиявление, а именно пересечение между, произошло выше, но ниже, то совершается сделка на покупку, закрытие которой должно произойти, когдабудут находиться ниже, но вышеЕслиявление, а именно пересечение между, произошло выше, но ниже, то совершается сделка на покупку, закрытие которой должно произойти, когдабудут находиться ниже, но вышеЕслиявление, а именно пересечение между, произошло, при томустремлена вниз, то совершается сделка на продажу. Закрывается на экстримуме движенияДвижение может остановиться на уровнях:Как только движение линии (3) останавливается на одном из уровней:1 - -0.5,2 - -1,3 - -1.5,4 - -2,5 - -2.5,так сразу совершается сделка на покупку.Еслиявление, а именно пересечение между, происходит ниже, то совершается сделка на покупку.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Настройка индикатораВыделите яркими цветамиВыделите различными цветами уровни:Выделите цветом уровни:так, что бы их нельзя было спутать с уровнями:Добавьтена индикатор.Выделите ее цветом.Советую использовать его на валютной паре