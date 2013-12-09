Всем привет. Предлагаю вам на обсуждение простой советник основанный на индикаторе MFI. В советнике реализован треилинг стоп, а также определение количества цифр после запятой в котировках разных валютных пар для корректного выставления стоплосса и тейкпрофита. Условием открытия сделки является превышение и наоборот определенных уровней MFI. Эти уровни можно настраивать. Library.mqh (заголовочный файл). library.ex4 (библиотека функций). Заголовочный файл и библиотека функций необходимы так как в них реализован трейлинг стоп. Я повторил за Олегом Ремизовым, вроде так, на ютубе у него канал свой есть. У него хорошие уроки на их основе я и учусь.