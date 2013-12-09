CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

mfi_forex_expert_advisor - эксперт для MetaTrader 4

Kuanysh Akhmetov
Просмотров:
13087
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Всем привет. Предлагаю вам на обсуждение простой советник основанный на индикаторе MFI. В советнике реализован треилинг стоп, а также определение количества цифр после запятой в котировках разных валютных пар для корректного выставления стоплосса и тейкпрофита. Условием открытия сделки является превышение и наоборот определенных уровней MFI. Эти уровни можно настраивать. Library.mqh (заголовочный файл). library.ex4 (библиотека функций). Заголовочный файл и библиотека функций необходимы так как в них реализован трейлинг стоп. Я повторил за Олегом Ремизовым, вроде так, на ютубе у него канал свой есть. У него хорошие уроки на их основе я и учусь.

Horizontal_Volum Horizontal_Volum

Скрипт - индикатор горизонтальных объёмов

a_stops a_stops

Показывает расстояние до предполагаемого стопа двумя линиями, находящимися на заданном расстоянии от текущей цены.

Starter Starter

Простой советник использующий трендоследящую стратегию.

Divination _MA Divination _MA

Поклонникам МА.