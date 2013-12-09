Ставь лайки и следи за новостями
Horizontal_Volum - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15384
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт показывает горизонтальные объёмы.
По горизонтальным объёмам очень удобно находить, например, линии сопротивления-поддержки, ну ещё много чего интересного можно найти....)
Главное было, сделать этот инструмент удобным в работе.
(Сразу скажу, те функции, которые реализованы в этом скрипте, в "индикаторах" сделать было невозможно, постоянно зависал метатрейдер! А очень хотелось сделать картинку как на фьючерсах... Чтобы двигая график, объёмы сразу меняли свои значения! )
Для удобства переключения режимов работы скрипта-индикатора используется панель управления,
которая расположена в нижнем правом углу экрана:
- 1. Цифра в центре - это ширина прямоугольников (горизонтальных объёмов) в пикселах.
Изменять эту цифру можно, выделив знаки "+"(плюс) или "-"(минус), и сдвигая их в любую сторону экрана.
- 2. Режим "Close" или "H - L" также выбирается сдвигом этого слова (Режим меняется на противоположный.)
- Режим "Close" - значит объёмы привязываются к цене Close каждой свечи.
- Режим "H - L" (High - Low) - значит объёмы привязываются к ценам High и Low каждой свечи. Половина объёма свечи привязываются к точке High, половина - к Low.(Возможно это не самый лучший вариант, но если у кого будут другие интересные предложения, пишите - изменим.)
- 3. Чтобы выйти из скрипта, нужно сместить или удалить слово "EXIT".
-----------------------------
- Введен автоматический переход на 5-ти (3-х) знак. В этом случае дискретность объёмов меняется с шагом 10.
Единственное неудобство скрипта- это переход с одного тайм-фрейма на другой: приходится перегружать скрипт (но это недостаток всех скриптов).
Поэтому лучше работать с этим скриптом на одном тайм-фрейме, сжимая-разжимая и сдвигая по горизонтали график.
