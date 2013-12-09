CodeBaseРазделы
Horizontal_Volum - скрипт для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт показывает горизонтальные объёмы.

По горизонтальным объёмам очень удобно находить, например, линии сопротивления-поддержки, ну ещё много чего интересного можно найти....)

Главное было, сделать этот инструмент удобным в работе.

(Сразу скажу, те функции, которые реализованы в этом скрипте, в "индикаторах" сделать было невозможно, постоянно зависал метатрейдер! А очень хотелось сделать картинку как на фьючерсах... Чтобы двигая график, объёмы сразу меняли свои значения! )


Для удобства переключения режимов работы скрипта-индикатора используется панель управления,

которая расположена в нижнем правом углу экрана:

  • 1. Цифра в центре - это ширина прямоугольников (горизонтальных объёмов) в пикселах.

Изменять эту цифру можно, выделив знаки "+"(плюс) или "-"(минус), и сдвигая их в любую сторону экрана.

  • 2. Режим "Close" или "H - L" также выбирается сдвигом этого слова (Режим меняется на противоположный.)

- Режим "Close" - значит объёмы привязываются к цене Close каждой свечи.

- Режим "H - L" (High - Low) - значит объёмы привязываются к ценам High и Low каждой свечи. Половина объёма свечи привязываются к точке High, половина - к Low.(Возможно это не самый лучший вариант, но если у кого будут другие интересные предложения, пишите - изменим.)

  • 3. Чтобы выйти из скрипта, нужно сместить или удалить слово "EXIT".

-----------------------------

- Введен автоматический переход на 5-ти (3-х) знак. В этом случае дискретность объёмов меняется с шагом 10.

Единственное неудобство скрипта- это переход с одного тайм-фрейма на другой: приходится перегружать скрипт (но это недостаток всех скриптов).

Поэтому лучше работать с этим скриптом на одном тайм-фрейме, сжимая-разжимая и сдвигая по горизонтали график.

a_stops a_stops

Показывает расстояние до предполагаемого стопа двумя линиями, находящимися на заданном расстоянии от текущей цены.

PriceSound_trendline PriceSound_trendline

PriceSound_trendline - PriceAlert по наклонной.

mfi_forex_expert_advisor mfi_forex_expert_advisor

Простой советник на основе индикатора MFI. он показывает неплохие результаты в тестере, с низкой просадкой. Максимальная просадка которую я видел это было не более 5%.

Starter Starter

Простой советник использующий трендоследящую стратегию.