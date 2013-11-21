CodeBaseРазделы
Советники

Профитный советник - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Sobakin
Описание:

Плюсы советника: уверенно идет в плюс, минимум раз в две недели снимаем прибыль, не сливает с 2000 по 2013. Прибыльность по годам от 70 до 150% (что для меня вполне). Минусы: минус один - просадка.

Идея. Евро-доллар. В среднем, 90% дней цена ходит более 60 пунктов. За неделю 90% случаев более 200.

Таким образом, в среднем три полных дня в неделю рост. Недельная болтанка минимальна.

Стратегия такая: стоп 60+10 (чтобы лишний раз не ловить цену +10 к цене), профит 190 (200-10 за спред и мин расстояние до сделки).

Открылся лот со стопом и профитом (70/190). Тралим ордер на 10 каждые 10 (в случае разворота это гарантирует, что стоп ордера всегда будет на дне/пике цены за неделю. Как результат за неделю ордер закроется).

В результате, каждые 1,5 недели в теории должны иметь прибыль в объеме средненедельного объема (200). На оптимальность кода не претендую, сов писался чисто под тестер.

