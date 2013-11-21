Ставь лайки и следи за новостями
On A Wave - индикатор для MetaTrader 4
Уважаемые трейдеры!
Предлагаю Вам ознакомится с моей версией контрольных точек при пересечении с МА.
Что только не писали про МА - и сильно отстаёт, и это только история и т.д.
Я же хочу реабилитировать старую, добрую МА.
Да -она опаздывает и вы никогда по МА не зайдёте на вершине тренда;
Да -много ложных сигналов;
Но используя все преимущества Money Management Вы с лёгкостью можете сделать из МА печатный денежный станок.
Также для фильтрации можно использовать мой индикатор - Living Now (как - это уже сами догадаетесь).
Теперь, собственно, сам индикатор...
Описание индикатора:
- Индикатор не перерисовывает.
- Индикатор работает на 0-ом баре.
- Период индикатора = 24 (на часовом графике).
- Разработан специально для пары USDJPY.
- Все показания обнуляются на выходные дни (с 20.00 пятницы до 1.00 понедельника). Закрашенные бары - на картинке они красного цвета.
- Как и предыдущие мои работы - это не ГРААЛЬ...(хотя зарабатывать с его помощью можно и нужно).
ВНИМАНИЕ!
Есть один косяк! При переходе с одного счёта на другой, надо обновлять индикатор - дублируется.
К сожалению, данную проблему при расчёте 0-го бара я решить пока не смог. Но как только найду решение - перезалью индикатор...
С уважением,
Backspace.
