Что только не писали про МА - и сильно отстаёт, и это только история и т.д.

Я же хочу реабилитировать старую, добрую МА.

Да -она опаздывает и вы никогда по МА не зайдёте на вершине тренда;

Да -много ложных сигналов;

Но используя все преимущества Money Management Вы с лёгкостью можете сделать из МА печатный денежный станок.

Также для фильтрации можно использовать мой индикатор - Living Now (как - это уже сами догадаетесь).

Теперь, собственно, сам индикатор...

Описание индикатора:

Индикатор не перерисовывает. Индикатор работает на 0-ом баре.

Период индикатора = 24 (на часовом графике).

Разработан специально для пары USDJPY. Все показания обнуляются на выходные дни (с 20.00 пятницы до 1.00 понедельника). Закрашенные бары - на картинке они красного цвета.

Как и предыдущие мои работы - это не ГРААЛЬ...(хотя зарабатывать с его помощью можно и нужно).

Есть один косяк! При переходе с одного счёта на другой, надо обновлять индикатор - дублируется.

К сожалению, данную проблему при расчёте 0-го бара я решить пока не смог. Но как только найду решение - перезалью индикатор...





