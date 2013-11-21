CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

On A Wave - индикатор для MetaTrader 4

Aleksejs Mihailovs
Просмотров:
9785
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Уважаемые трейдеры!

Предлагаю Вам ознакомится с моей версией контрольных точек при пересечении с МА.

Что только не писали про МА - и сильно отстаёт, и это только история и т.д.

Я же хочу реабилитировать старую, добрую МА.

Да -она опаздывает и вы никогда по МА не зайдёте на вершине тренда;

Да -много ложных сигналов;

Но используя все преимущества Money Management Вы с лёгкостью можете сделать из МА печатный денежный станок.

Также для фильтрации можно использовать мой индикатор - Living Now (как - это уже сами догадаетесь).

Теперь, собственно, сам индикатор...

Описание индикатора:

  1. Индикатор не перерисовывает.
  2. Индикатор работает на 0-ом баре.
  3. Период индикатора = 24 (на часовом графике).
  4. Разработан специально для пары USDJPY.
  5. Все показания обнуляются на выходные дни (с 20.00 пятницы до 1.00 понедельника). Закрашенные бары - на картинке они красного цвета.
  6. Как и предыдущие мои работы - это не ГРААЛЬ...(хотя зарабатывать с его помощью можно и нужно).

ВНИМАНИЕ!

Есть один косяк! При переходе с одного счёта на другой, надо обновлять индикатор - дублируется.

К сожалению, данную проблему при расчёте 0-го бара я решить пока не смог. Но как только найду решение - перезалью индикатор...


С уважением,

Backspace.

Профитный советник Профитный советник

Плюсы советника: уверенно идет в плюс, минимум раз в две недели снимаем прибыль, не сливает с 2000 по 2013. Прибыльность по годам от 70 до 150% (что для меня вполне). Минусы: минус один - просадка.

iDragon iDragon

Паттерн "Дракон"

a_day a_day

Отображает линии максимума, минимума предыдущего дня и линию цены открытия сегодняшнего дня.

PriceSound_trendline PriceSound_trendline

PriceSound_trendline - PriceAlert по наклонной.