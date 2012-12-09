CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

FiboColor - скрипт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6710
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Меняет цвет той сетки, нулевой уровень которой ближе к месту вброса скрипта.


VR---FIGURA VR---FIGURA

Иной взгляд на фигуры , и паттерны дня ....

Новый Urdala_Tester Новый Urdala_Tester

Советник Urdala_Tester - это универсальный тестер и исполнитель ваших математических стратегий.

HL_Bar HL_Bar

Показывает возможные уровни High Low на открытии свечи без перерисовки.

Фракталы Фракталы

Индикатор фракталы с расширенным функционалом.