Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FiboColor - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6710
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Меняет цвет той сетки, нулевой уровень которой ближе к месту вброса скрипта.
VR---FIGURA
Иной взгляд на фигуры , и паттерны дня ....Новый Urdala_Tester
Советник Urdala_Tester - это универсальный тестер и исполнитель ваших математических стратегий.