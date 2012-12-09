Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HL_Bar - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9772
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Period_ = 5; - количество свечей назад в истории с которых собираются данные
TF=1440; - таймфрейм с которого собираются данные
для TF 1 1 минута 5 5 минут 15 15 минут 30 30 минут 60 1 час 240 4 часа 1440 1 день 10080 1 неделя 43200 1 месяц 0 (ноль) 0 Период текущего графика
FiboColor
Скрипты меняют цвет фибо-уровней.VR---FIGURA
Иной взгляд на фигуры , и паттерны дня ....
Фракталы
Индикатор фракталы с расширенным функционалом.UsrednenieDynamic
Советник использует усреднение, Для определения входа использует Stohastic и StdDiv