MACD_chart - индикатор для MetaTrader 4
- 9948
Обычный MACD на графике цены. Собственно, все видно на рисунке. Разворот и движение сигнальной линии MACD в одном направлении (синие/красные линии на свечах; можно отключить) - тренд
