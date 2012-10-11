Как только уже не представляют котировки, и свечи и бары и ренко бары и просто линии.....

Мне стало интересно как еще можно показывать котировки и я написал несколько своих вариантов. Может кому то это покажется пустой тратой времени, но не находит только тот, кто ничего не ищет! Надеюсь кому то это покажется интересным.

Итак первый вариант cm-ind-TRIANGLE 2:

В отличие от стандартных свечей здесь мы можем видеть когда именно был максимум и минимум, т.е. как вела себя свеча во времени.

Периоды свечей можно выбирать в настройках.

================================

2 вариант cm-ind-TRIANGLE 1:

В данном варианте мы можем видеть диапазон нескольких свечей

M5 - красный

M15 - оранжевый

M30 - желтый

H1 - зеленый

H4 - голубой

и т.д.

Треугольники своим основанием (слева) показывают начало соответствующей свечи, размах основания соответствует расстоянию от минимума до максимума свечи, а правым углом показывают текущую цену.

Можно видеть интенсивность и направление движения одновременно по всем таймфреймам.

==============================================================

3 вариант cm-ind-TRIANGLE 2:

Данный вариант похож на предыдущий с той лишь разницей, что углы треугольников лежат именно на экстремумах соответствующих ТФ свечей.