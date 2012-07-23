CodeBaseРазделы
Momentum Divergences - индикатор для MetaTrader 4

good_heart
Просмотров:
7762
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор показывает дивергенций Momentum в окне торгового терминала. Очень четко показывает разворотные моменты рынка и откаты. Можно использовать на пару с трендовыми индикаторами.


