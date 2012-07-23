Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Momentum Divergences - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
VR---SETKA---3
Продолжение VR---SETKA . Советник сетка работает по принципу мартина...Exp - Templates 8 Tester Light
Программирование советников для проверки своей стратегии по каким-либо индикаторам - достаточно простое дело. И особые познания в области программирования не нужны. Я расскажу вам, как сделать советника за 5 минут на основе каких-либо индикаторов.
Пипсовщик pips4.0
Пипсовщик с ненавязчивыми проявлениями мартина, точнее долива в зависшую позицию.Pamm-Index
Торговля индексами: Platinum, Gold, GoldP2.