Пипсовщик pips4.0 - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 12138
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Sergey_54 + Климовский Тралл
Из брошюры введения по торговли на Forex прочитал простую стратегию на
OsMA + SAR немного посидел прикрутил климовский тралл, чуть по оптимизировал, (техника у меня слабая очень) !
Пипсовщик с ненавязчивыми проявлениями мартина, точнее долива в зависшую позицию.
Фильрация по Vilume от флета
Currenex EURUSDcx 5-знак M15 ДЦ Renesource Capital
стейт за 6 недель
Настройки
extern double lots = 0.1; extern int Stoploss = 0, //стоплосс, если 0 то не изменяется Takeprofit = 0; //тейкпрофит, если 0 то не изменяется extern int TrailingStop = 30; //длинна тралла, если 0 то нет тралла extern int StepTrall = 0; //шаг тралла - перемещать стоплосс не ближе чем StepTrall extern int NoLoss = 0, //перевод в безубыток при заданном кол-ве пунктов прибыли, если 0 то нет перевода в безубыток MinProfitNoLoss = 0; //минимальная прибыль при переводе вбезубыток extern int VolumeFiltr =200; // Фильтр по Volume extern int OsMaFast_ema_period =12; extern int OsMaSlow_ema_period =26; extern int OsMaSignal_period =9; extern bool Dolivka =false; // до ТФ М15 включительно лучше не использовать extern int doliv =300; //отступ от уже отрытого ордера extern int dolivK =2; // множитель лота на доливку
Я боюсь что очень часто пересиживает позицию.
В общем Это не грааль, но мне понравился вход в позицию, может кто избавит его
от излишнего открытия на максимумах и минимумах в целях отсечь пресловутое пересиживания
Сильно прошу не пинать т.к. новичок в этом деле :-)
