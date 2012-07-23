Автор: Sergey_54 + Климовский Тралл

Из брошюры введения по торговли на Forex прочитал простую стратегию на



OsMA + SAR немного посидел прикрутил климовский тралл, чуть по оптимизировал, (техника у меня слабая очень) !



Пипсовщик с ненавязчивыми проявлениями мартина, точнее долива в зависшую позицию.



Фильрация по Vilume от флета





Currenex EURUSDcx 5-знак M15 ДЦ Renesource Capital



стейт за 6 недель

Настройки

extern double lots = 0.1 ; extern int Stoploss = 0 , Takeprofit = 0 ; extern int TrailingStop = 30 ; extern int StepTrall = 0 ; extern int NoLoss = 0 , MinProfitNoLoss = 0 ; extern int VolumeFiltr = 200 ; extern int OsMaFast_ema_period = 12 ; extern int OsMaSlow_ema_period = 26 ; extern int OsMaSignal_period = 9 ; extern bool Dolivka = false ; extern int doliv = 300 ; extern int dolivK = 2 ;

Я боюсь что очень часто пересиживает позицию.

В общем Это не грааль, но мне понравился вход в позицию, может кто избавит его

от излишнего открытия на максимумах и минимумах в целях отсечь пресловутое пересиживания

Сильно прошу не пинать т.к. новичок в этом деле :-)