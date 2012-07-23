CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Пипсовщик pips4.0 - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
12138
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Sergey_54 + Климовский Тралл

Из брошюры введения по торговли на Forex прочитал простую стратегию на

OsMA + SAR немного посидел прикрутил климовский тралл, чуть по оптимизировал, (техника у меня слабая очень) !

Пипсовщик с ненавязчивыми проявлениями мартина, точнее долива в зависшую позицию.

Фильрация по Vilume от флета


Currenex EURUSDcx 5-знак M15 ДЦ Renesource Capital

стейт за 6 недель

Настройки

extern double  lots                 = 0.1;
extern int     Stoploss             = 0,      //стоплосс, если 0 то не изменяется
               Takeprofit           = 0;      //тейкпрофит, если 0 то не изменяется
extern int     TrailingStop         = 30;     //длинна тралла, если 0 то нет тралла
extern int     StepTrall            = 0;      //шаг тралла - перемещать стоплосс не ближе чем StepTrall
extern int     NoLoss               = 0,     //перевод в безубыток при заданном кол-ве пунктов прибыли, если 0 то нет перевода в безубыток
               MinProfitNoLoss      = 0;      //минимальная прибыль при переводе вбезубыток
extern int     VolumeFiltr          =200;     // Фильтр по Volume
extern int     OsMaFast_ema_period  =12; 
extern int     OsMaSlow_ema_period  =26; 
extern int     OsMaSignal_period    =9;
extern bool    Dolivka              =false;  // до ТФ М15 включительно лучше не использовать
extern int     doliv                =300;    //отступ от уже отрытого ордера
extern int     dolivK               =2;      // множитель лота на доливку

Я боюсь что очень часто пересиживает позицию.

В общем Это не грааль, но мне понравился вход в позицию, может кто избавит его

от излишнего открытия на максимумах и минимумах в целях отсечь пресловутое пересиживания

Сильно прошу не пинать т.к. новичок в этом деле :-)

Momentum Divergences Momentum Divergences

Индикатор показывает дивергенций Momentum.

VR---SETKA---3 VR---SETKA---3

Продолжение VR---SETKA . Советник сетка работает по принципу мартина...

Pamm-Index Pamm-Index

Торговля индексами: Platinum, Gold, GoldP2.

IncMatrix.mqh IncMatrix.mqh

Библиотека функций для работы с матрицами