Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBV + ZigZag + MACD и просто EMA - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7126
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Советник основан на поиске дивергенций OBV MACD c графиком цены.
Вершинки, сформированные зигзагом ниже скользящей с периодом 888 проверяем на расхождение с предыдущим максимумом. При наличии дивергенции с OBV и MACD открываем SELL. Закрытие при пересечении более быстрой (с периодом 8) скользящей скользящую с периодом 888 с низу в верх.
Низинки, сформированные зигзагом выше скользящей с периодом 888, проверяем на расхождение с предыдущим минимумом. При наличии дивергенции с OBV и MACD открываем BUY. Закрытие при пересечении более быстрой (с периодом 8) скользящей скользящую с периодом 888 с верху в низ. Вот.
Открывает только одну позицию(так уж сложилось). Для работы советника нужен индикатор ZigZag.
Вроде в плюс. Жаль если пропадёт.
Картинка:
Первый советник выложенный мной. Жду комментариев.
Во второй версии добавил увеличение лота с увеличением депозита(регулируется переменной rm). И на всякий случай (если связь пропадёт) добавил StopLos при открытии ордера (для BUY ниже скользящей с периодом 888 на 30 пунктов, для SELL соответственно выше).
Подправил пару ошибок в коде...
График изменился к лучшему :)
Индикатор Bollinger Bands с возможностью установки режима скользящей средней, используемых цен и отклонения, как не целого значения.Salvation (да придет спаситель)
Безиндикаторный сеточный советник, многовариантный.
Новый советник для модификации стопов мышкойСвечной анализ
новая версия индикатора