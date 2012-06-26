CodeBaseРазделы
Советники

OBV + ZigZag + MACD и просто EMA - эксперт для MetaTrader 4

Maksim
7126
(5)
Описание:

Советник основан на поиске дивергенций OBV MACD c графиком цены.

Вершинки, сформированные зигзагом ниже скользящей с периодом 888 проверяем на расхождение с предыдущим максимумом. При наличии дивергенции с OBV и MACD открываем SELL. Закрытие при пересечении более быстрой (с периодом 8) скользящей скользящую с периодом 888 с низу в верх.

Низинки, сформированные зигзагом выше скользящей с периодом 888, проверяем на расхождение с предыдущим минимумом. При наличии дивергенции с OBV и MACD открываем BUY. Закрытие при пересечении более быстрой (с периодом 8) скользящей скользящую с периодом 888 с верху в низ. Вот.

Открывает только одну позицию(так уж сложилось). Для работы советника нужен индикатор ZigZag.

Вроде в плюс. Жаль если пропадёт.

Картинка:

Первый советник выложенный мной. Жду комментариев.

Во второй версии добавил увеличение лота с увеличением депозита(регулируется переменной rm). И на всякий случай (если связь пропадёт) добавил StopLos при открытии ордера (для BUY ниже скользящей с периодом 888 на 30 пунктов, для SELL соответственно выше).

Подправил пару ошибок в коде...

График изменился к лучшему :)

