Советники

BeerGodEA - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
13450
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник работает по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по нестандартному алгоритму.

Рекомендуемый таймфрейм Н1 на EUR-USD, лот фиксированный, в один момент времени только один ордер, закрытие по противоположному сигналу.

Буду рад конструктивной критике и предложениям по модернизации.


Fantom_price Fantom_price

Десять эллипсов и ценовая метка.

X_O_V1 X_O_V1

Скрипт позволяет проследить изменение графика Х-О при перемещении маркерной линии.

Salvation (да придет спаситель) Salvation (да придет спаситель)

Безиндикаторный сеточный советник, многовариантный.

Bollinger MA Price Bollinger MA Price

Индикатор Bollinger Bands с возможностью установки режима скользящей средней, используемых цен и отклонения, как не целого значения.