BeerGodEA - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
13450
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Советник работает по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по нестандартному алгоритму.
Рекомендуемый таймфрейм Н1 на EUR-USD, лот фиксированный, в один момент времени только один ордер, закрытие по противоположному сигналу.
Буду рад конструктивной критике и предложениям по модернизации.
