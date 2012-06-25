Описание:



Советник работает по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по нестандартному алгоритму.

Рекомендуемый таймфрейм Н1 на EUR-USD, лот фиксированный, в один момент времени только один ордер, закрытие по противоположному сигналу.



Буду рад конструктивной критике и предложениям по модернизации.



