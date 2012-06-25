Описание:



Безиндикаторный сеточный советник, многовариантный.

Есть возможность задействовать разные типы ордеров или все вместе, реализован трал отложенных ордеров к цене, ордера просто бегают за ценой, ловя все колебания. Есть возможность установить отступ от цены на минимальный и получится мощный скальпер, но очень чувствительный к изменению тренда. Можно выставить расстояние между ордерами, скорость трала ордеров бай и селл раздельно, отложенников. Есть возможность назначить фиксированный лот для торговли или установить расчет лота от потенциальных средств, на графике при открытии сделки выставляется линия маржин кола по умолчанию синего цвета, для наглядности.



Реализация работы советника начинается с выставления на график от одной до четырех графических линий, линии нужно обозначить цифрами в соответствии с настройками в советнике. После первого тика линии установятся на заданный в настройках отступ от цены. Если трал отложенников не задан, можно мышью перетащить линии на графике и ордера выставятся на заданном значении.



В общем, настроек куча. если кто-то подберет оптимальные - вэлкам, как говорится я вам бескорыстно и вы нам.

Для наглядности на тестере за четыре удачных дня с 22 мая по 25 мая сего года.

на тестере с 22 мая по 30 мая, просадка обусловлена гэпом на открытии





при установке лота в процентах от средств 0.1% с 22 мая по 25 мая