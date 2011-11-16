Parabolic_standart2 с функцией PriceSound_trendline.

Источники:

Индикатор Parabolic_standart2 / автор Лукашук В . Г . / lukas1 / http://codebase.mql4.com/ru/code/8643 Индикатор PriceSound_trendline / http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может быть несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

Сигнальная трендовая линия меняет свой цвет в зависимости от положения Parabolic к рынку на контрольном баре. Индикатор PriceSound_Parabolic_standart2 работает в тестере.

На графике может находиться несколько таких индикаторов со своими сигнальными «трендовыми линиями», характерные для индикатора PriceSound_trendline, с обязательно различными названиями для «трендовых линий».

Внешние переменные:

UniqueName1="TL1" - Название трендовой линии;

trendline_Bar_Shift=1 - Сдвиг трендовой линии по барам;

Sound_Play=true - Разрешение на звук;

LineColor_UP=Yellow - Цвет трендовой линии (направление вверх);

LineColor_DN=Magenta - Цвет трендовой линии (направление вниз);

LineWidth1=2 - Ширина трендовой линии;

Sound1="ready.wav” - Название звукового файла для трендовой линии;

Sound2="news.wav" - Название звукового файла для смены направления Параболика (по контрольному бару);

Ind_Bar=0 - номер бара (смещение) для индикации пунктов;

DistPips=0 - Если меньше 10-авт. установка.

Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).

