PriceSound_Parabolic_standart2 - индикатор для MetaTrader 4
- 6049
Parabolic_standart2 с функцией PriceSound_trendline.
Источники:
- Индикатор Parabolic_standart2 /автор Лукашук В. Г. / lukas1 / http://codebase.mql4.com/ru/code/8643
- Индикатор PriceSound_trendline / http://codebase.mql4.com/ru/code/10313
Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может быть несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
Сигнальная трендовая линия меняет свой цвет в зависимости от положения Parabolic к рынку на контрольном баре. Индикатор PriceSound_Parabolic_standart2 работает в тестере.
На графике может находиться несколько таких индикаторов со своими сигнальными «трендовыми линиями», характерные для индикатора PriceSound_trendline, с обязательно различными названиями для «трендовых линий».
Внешние переменные:
- UniqueName1="TL1" - Название трендовой линии;
- trendline_Bar_Shift=1 - Сдвиг трендовой линии по барам;
- Sound_Play=true - Разрешение на звук;
- LineColor_UP=Yellow - Цвет трендовой линии (направление вверх);
- LineColor_DN=Magenta - Цвет трендовой линии (направление вниз);
- LineWidth1=2 - Ширина трендовой линии;
- Sound1="ready.wav” - Название звукового файла для трендовой линии;
- Sound2="news.wav" - Название звукового файла для смены направления Параболика (по контрольному бару);
- Ind_Bar=0 - номер бара (смещение) для индикации пунктов;
- DistPips=0 - Если меньше 10-авт. установка.
Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
