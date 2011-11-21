Индикатор отображает коррекционные уровни всевозможных таймфреймов - начало http://codebase.mql4.com/ru/code/10224.



Для удобства индикатор сделан в отдельном окне. Добавлена возможность отображения отработки необходимого количества уровней на истории: ShowLast = 0.



Логика проста: расчёт уровней всех таймов производится по закрытию данного тайма. Качество выполнения данного тз гарантированно, выполнено ассом программирования :0)).



