Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Korr_yrovni - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9029
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает коррекционные уровни всевозможных таймфреймов - начало http://codebase.mql4.com/ru/code/10224.
Для удобства индикатор сделан в отдельном окне. Добавлена возможность отображения отработки необходимого количества уровней на истории: ShowLast = 0.
Логика проста: расчёт уровней всех таймов производится по закрытию данного тайма. Качество выполнения данного тз гарантированно, выполнено ассом программирования :0)).
e-PSI@MultiSET_v.01.05.2014
На пути к "Граааалю"...PriceSound_Parabolic_standart2
Parabolic_standart2 с функцией PriceSound_trendline.
Сетка ордеров (5-я версия)
Добавлена возможность ставить первый ордер вручную. Закрытие сделок по стоп-лоссу и тейк профиту.Rj_HSlice
Индикатор показывает на каких ценовых уровнях продажи/покупки.