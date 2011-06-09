CodeBaseРазделы
Индикаторы

PriceSound_FIBOFAN - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
7527
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Веер Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.

Источники:

1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. https://www.mql5.com/ru/code/9207.

Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);

2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

Замечание:

Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels, PriceSound_FIBOFAN) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.


PriceSound_FIBOFAN.


Индикатор PriceSound_Fibolevels работает с объектом «веер Фибоначчи», который на фибо-линиях «транспортирует» четыре трендовых линии, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.


На графике может находиться несколько таких «вееров Фибоначчи» со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibolevels).


Такой «веер Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «веер Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного «веер Фибоначчи» и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования «Фибо- веер» (Create_FIBOFAN = false).

Если будет введено несуществующее на графике название объекта «веер Фибоначчи» или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_Fibolevels выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No FIBOFAN - Name_ FIBOFAN!).


Внимание!

- Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта «веер Фибоначчи» в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «веер Фибоначчи»!

- После установки трендовых линий «веер Фибоначчи», как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FIBOFAN= true (удаление заданного объекта «веер Фибоначчи»), и только так. На графике остаются четыре заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем четыре индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_FIBOFAN)!

- Замечание: более 4-х заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_FIBOFAN не назначать! Индикатор работает не более, чем с 4 заданными трендовыми линиями и одним объектом «веер Фибоначчи». Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов «веер Фибоначчи».

Внешние переменные:

Sound_Play = true

– разрешение на звук

UniqueName1 ="Fibofan38_1"

– название 1 трендовой линии

LineColor1 = Magenta

– цвет 1 линии

LineWidth1 = 2

– ширина 1 линии

Sound1 = "connect.wav"

– название звукового файла для 1 трендовой линии

UniqueName2 = "Fibofan50_1"

– название 2 трендовой линии

LineColor2 = Gold

– цвет 2 линии

LineWidth2 = 2

– ширина 2 линии

Sound2 = "news.wav"

– название звукового файла для 2 трендовой линии

UniqueName3 = "Fibofan62_1"

– название 3 трендовой линии

LineColor3 = Pink

– цвет 3 линии

LineWidth3 = 2

– ширина 3 линии

Sound3 = "connect.wav"

– название звукового файла для 3 трендовой линии

UniqueName4 = "Fibofan70_1"

– название 4 трендовой линии

LineColor4 = YellowGreen

– цвет 4 линии

LineWidth4 = 2

– ширина 4 линии

Sound4 = "news.wav"

– название звукового файла для 4 трендовой линии

Ind_levels = false

– запрет /разрешение индикации уровней Фибовеера

DistPips = 0

– регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии. Меньше 10 – авт. установка

FIBOFANlevelColor = YellowGreen

– цвет уровней Фибовеера

Create_FIBOFAN = true

– разрешение/запрет на образование Фибовеера

Name_FIBOFAN = "FIBOFAN_1"

– название Фибовеера

Del_FIBOFAN = false

– запрет/разрешение на удаление заданного Фибовеера

Примечание:

В индикаторе PriceSound_FIBOFAN введена дополнительная (ручная) регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии (внешняя переменная – DistPips по предложению Anry в PriceSound_Fibolevels


Индикатор PriceSound_FIBOFAN должен находиться в папке терминала indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).


Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).

