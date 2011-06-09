Источники : 1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. https://www.mql5.com/ru/code/9207. Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми); 2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313 Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал. На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

Замечание : Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels, PriceSound_FIBOFAN) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.

PriceSound_FIBOFAN.

Индикатор PriceSound_Fibolevels работает с объектом «веер Фибоначчи», который на фибо-линиях «транспортирует» четыре трендовых линии, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.

На графике может находиться несколько таких «вееров Фибоначчи» со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibolevels).

Такой «веер Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «веер Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного «веер Фибоначчи» и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования «Фибо- веер» (Create_FIBOFAN = false). Если будет введено несуществующее на графике название объекта «веер Фибоначчи» или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_Fibolevels выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No FIBOFAN - Name_ FIBOFAN!).

Внимание! - Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта «веер Фибоначчи» в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «веер Фибоначчи»! - После установки трендовых линий «веер Фибоначчи» , как объект, можно удалить индикатором , изменив значение внешней переменной Del_FIBOFAN= true (удаление заданного объекта «веер Фибоначчи»), и только так. На графике остаются четыре заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем четыре индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_FIBOFAN)!

- Замечание: более 4-х заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_FIBOFAN не назначать! Индикатор работает не более, чем с 4 заданными трендовыми линиями и одним объектом «веер Фибоначчи». Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов «веер Фибоначчи».



Внешние переменные:

Sound_Play = true – разрешение на звук UniqueName1 ="Fibofan38_1" – название 1 трендовой линии LineColor1 = Magenta – цвет 1 линии LineWidth1 = 2 – ширина 1 линии Sound1 = "connect.wav" – название звукового файла для 1 трендовой линии UniqueName2 = "Fibofan50_1" – название 2 трендовой линии LineColor2 = Gold – цвет 2 линии LineWidth2 = 2 – ширина 2 линии Sound2 = "news.wav" – название звукового файла для 2 трендовой линии UniqueName3 = "Fibofan62_1" – название 3 трендовой линии LineColor3 = Pink – цвет 3 линии LineWidth3 = 2 – ширина 3 линии Sound3 = "connect.wav" – название звукового файла для 3 трендовой линии UniqueName4 = "Fibofan70_1" – название 4 трендовой линии LineColor4 = YellowGreen – цвет 4 линии LineWidth4 = 2 – ширина 4 линии Sound4 = "news.wav" – название звукового файла для 4 трендовой линии Ind_levels = false – запрет /разрешение индикации уровней Фибовеера DistPips = 0 – регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии. Меньше 10 – авт. установка FIBOFANlevelColor = YellowGreen – цвет уровней Фибовеера Create_FIBOFAN = true – разрешение/запрет на образование Фибовеера Name_FIBOFAN = "FIBOFAN_1" – название Фибовеера Del_FIBOFAN = false – запрет/разрешение на удаление заданного Фибовеера Примечание : В индикаторе PriceSound_FIBOFAN введена дополнительная (ручная) регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии (внешняя переменная – DistPips по предложению Anry в PriceSound_Fibolevels

Индикатор PriceSound_FIBOFAN должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).