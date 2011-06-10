Источники : 1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207. Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми); 2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313 Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал. На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.



Замечание : Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels, PriceSound_FIBOFAN, PriceSound_FiboEXPANSION) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.

PriceSound_FiboEXPANSION.

Индикатор PriceSound_FiboEXPANSION работает с объектом «расширение Фибоначчи», который на фибо-уровнях «транспортирует» четыре трендовых линии, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.

На графике может находиться несколько таких «расширений Фибоначчи» со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов расширение, так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_FiboEXPANSION).

Такое «расширение Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «расширение Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного «расширение Фибоначчи» и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования объекта «расширение Фибоначчи» (Create_FIBOFAN = false).

Если будет введено несуществующее на графике название объекта «расширение Фибоначчи» или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_FiboEXPANSION выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No FiboExpans- Name_ FiboExpans!).

Внимание!

- Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта «расширение Фибоначчи» в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «расширение Фибоначчи»!

- После установки трендовых линий «расширение Фибоначчи» , как объект, можно удалить индикатором , изменив значение внешней переменной Del_FExpans = true (удаление заданного объекта «расширение Фибоначчи»), и только так. На графике остаются четыре заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем четыре индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_FiboEXPANSION)!

- Замечание: более 4-х заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_FiboEXPANSION не назначать! Индикатор работает не более, чем с 4 заданными трендовыми линиями и одним объектом «расширение Фибоначчи». Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов «расширение Фибоначчи».

Внешние переменные: Sound_Play = true – разрешение на звук UniqueName1 =" FiboExpans_62Price 1" – название 1 трендовой линии LineColor1 = YellowGreen – цвет 1 линии LineWidth1 = 2 – ширина 1 линии Sound1 = " ready.wav" – название звукового файла для 1 трендовой линии UniqueName2 = " FiboExpans_100Price 1" – название 2 трендовой линии LineColor2 = OrangeRed – цвет 2 линии LineWidth2 = 2 – ширина 2 линии Sound2 = " ready.wav" – название звукового файла для 2 трендовой линии UniqueName3 = " FiboExpans_162Price 1" – название 3 трендовой линии LineColor3 = Magenta – цвет 3 линии LineWidth3 = 2 – ширина 3 линии Sound3 = " ready.wav" – название звукового файла для 3 трендовой линии UniqueName4 = " FiboExpans_262Price 1" – название 4 трендовой линии LineColor4 = Gold – цвет 4 линии LineWidth4 = 2 – ширина 4 линии Sound4 = " ready.wav" – название звукового файла для 4 трендовой линии Ind_levels = false – запрет /разрешение индикации уровней фибо-расширения Ind_Bar = 0 – номер бара (смещение) для индикации пунктов DistPips = 0 – регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии. Меньше 10 – авт. установка FExpansColor_levels = Gold /цвет уровней фибо-расширения Create_FExpans=true – разрешение/запрет на образование фибо-расширения Name_FExpans = "FExpans_1" – наименование фибо-расширения Del_FExpans=false – название фибо-расширения

Примечание :

"..."ОР" обозначает Целевую Точку (Objective Point), "COP" - Подтянутую Целевую Точку (Contracted Objective Point), "ХОР" - Расширенную Целевую Точку (Expanded Objective Point)... " (Д.ДиНаполи. Торговля с использованием уровней ДиНаполи.)

Индикатор PriceSound_FiboEXPANSION должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).

