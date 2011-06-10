CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PriceSound_FiboEXPANSION - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
9270
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Расширение Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.

Источники:

1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.

Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);

2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

Замечание:

Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels, PriceSound_FIBOFAN, PriceSound_FiboEXPANSION) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.


PriceSound_FiboEXPANSION.

Индикатор PriceSound_FiboEXPANSION работает с объектом «расширение Фибоначчи», который на фибо-уровнях «транспортирует» четыре трендовых линии, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.


На графике может находиться несколько таких «расширений Фибоначчи» со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов расширение, так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_FiboEXPANSION).


Такое «расширение Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «расширение Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного «расширение Фибоначчи» и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования объекта «расширение Фибоначчи» (Create_FIBOFAN = false).


Если будет введено несуществующее на графике название объекта «расширение Фибоначчи» или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_FiboEXPANSION выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No FiboExpans- Name_ FiboExpans!).


Внимание!


- Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта «расширение Фибоначчи» в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «расширение Фибоначчи»!


- После установки трендовых линий «расширение Фибоначчи», как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FExpans = true (удаление заданного объекта «расширение Фибоначчи»), и только так. На графике остаются четыре заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем четыре индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_FiboEXPANSION)!


- Замечание: более 4-х заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_FiboEXPANSION не назначать! Индикатор работает не более, чем с 4 заданными трендовыми линиями и одним объектом «расширение Фибоначчи». Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов «расширение Фибоначчи».

Внешние переменные:

Sound_Play = true

– разрешение на звук

UniqueName1 =" FiboExpans_62Price 1"

– название 1 трендовой линии

LineColor1 = YellowGreen

– цвет 1 линии

LineWidth1 = 2

– ширина 1 линии

Sound1 = " ready.wav"

– название звукового файла для 1 трендовой линии

UniqueName2 = " FiboExpans_100Price 1"

– название 2 трендовой линии

LineColor2 = OrangeRed

– цвет 2 линии

LineWidth2 = 2

– ширина 2 линии

Sound2 = " ready.wav"

– название звукового файла для 2 трендовой линии

UniqueName3 = " FiboExpans_162Price 1"

– название 3 трендовой линии

LineColor3 = Magenta

– цвет 3 линии

LineWidth3 = 2

– ширина 3 линии

Sound3 = " ready.wav"

– название звукового файла для 3 трендовой линии

UniqueName4 = " FiboExpans_262Price 1"

– название 4 трендовой линии

LineColor4 = Gold

– цвет 4 линии

LineWidth4 = 2

– ширина 4 линии

Sound4 = " ready.wav"

– название звукового файла для 4 трендовой линии

Ind_levels = false

– запрет /разрешение индикации уровней фибо-расширения

Ind_Bar = 0

– номер бара (смещение) для индикации пунктов

DistPips = 0

– регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии. Меньше 10 – авт. установка

FExpansColor_levels = Gold

/цвет уровней фибо-расширения

Create_FExpans=true

– разрешение/запрет на образование фибо-расширения

Name_FExpans = "FExpans_1"

– наименование фибо-расширения

Del_FExpans=false

– название фибо-расширения


Примечание:

"..."ОР" обозначает Целевую Точку (Objective Point),

"COP" - Подтянутую Целевую Точку (Contracted Objective Point),

"ХОР" - Расширенную Целевую Точку (Expanded Objective Point)... "

(Д.ДиНаполи. Торговля с использованием уровней ДиНаполи.)


Индикатор PriceSound_FiboEXPANSION должен находиться в папке терминала indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).


Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).


PriceSound_FIBOFAN PriceSound_FIBOFAN

Веер Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.

Генератор сигналов DC signals Генератор сигналов DC signals

Для генерации сигналов анализируются совместные патерны трёх индикаторов DCOS(автор DC2008) и BullsPower с BearsPower.

e-PSI@VTEC e-PSI@VTEC

Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала посредством линий, заменяющих отложенные ордера.

Индикатор Султонова Индикатор Султонова

Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.