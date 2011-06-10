Ставь лайки и следи за новостями
PriceSound_FiboEXPANSION - индикатор для MetaTrader 4
9270
Расширение Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.
Источники:
1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.
Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);
2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313
Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.
Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).
Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.
Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
Замечание:
Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels, PriceSound_FIBOFAN, PriceSound_FiboEXPANSION) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.
PriceSound_FiboEXPANSION.
Индикатор PriceSound_FiboEXPANSION работает с объектом «расширение Фибоначчи», который на фибо-уровнях «транспортирует» четыре трендовых линии, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.
На графике может находиться несколько таких «расширений Фибоначчи» со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов расширение, так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_FiboEXPANSION).
Такое «расширение Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «расширение Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного «расширение Фибоначчи» и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования объекта «расширение Фибоначчи» (Create_FIBOFAN = false).
Если будет введено несуществующее на графике название объекта «расширение Фибоначчи» или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_FiboEXPANSION выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No FiboExpans- Name_ FiboExpans!).
Внимание!
- Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта «расширение Фибоначчи» в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «расширение Фибоначчи»!
- После установки трендовых линий «расширение Фибоначчи», как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FExpans = true (удаление заданного объекта «расширение Фибоначчи»), и только так. На графике остаются четыре заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем четыре индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_FiboEXPANSION)!
- Замечание: более 4-х заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_FiboEXPANSION не назначать! Индикатор работает не более, чем с 4 заданными трендовыми линиями и одним объектом «расширение Фибоначчи». Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов «расширение Фибоначчи».
Внешние переменные:
Sound_Play = true
– разрешение на звук
UniqueName1 =" FiboExpans_62Price 1"
– название 1 трендовой линии
LineColor1 = YellowGreen
– цвет 1 линии
LineWidth1 = 2
– ширина 1 линии
Sound1 = " ready.wav"
– название звукового файла для 1 трендовой линии
UniqueName2 = " FiboExpans_100Price 1"
– название 2 трендовой линии
LineColor2 = OrangeRed
– цвет 2 линии
LineWidth2 = 2
– ширина 2 линии
Sound2 = " ready.wav"
– название звукового файла для 2 трендовой линии
UniqueName3 = " FiboExpans_162Price 1"
– название 3 трендовой линии
LineColor3 = Magenta
– цвет 3 линии
LineWidth3 = 2
– ширина 3 линии
Sound3 = " ready.wav"
– название звукового файла для 3 трендовой линии
UniqueName4 = " FiboExpans_262Price 1"
– название 4 трендовой линии
LineColor4 = Gold
– цвет 4 линии
LineWidth4 = 2
– ширина 4 линии
Sound4 = " ready.wav"
– название звукового файла для 4 трендовой линии
Ind_levels = false
– запрет /разрешение индикации уровней фибо-расширения
Ind_Bar = 0
– номер бара (смещение) для индикации пунктов
DistPips = 0
– регулировка расстояния от изображения числа пунктов до соответствующей трендовой линии. Меньше 10 – авт. установка
FExpansColor_levels = Gold
/цвет уровней фибо-расширения
Create_FExpans=true
– разрешение/запрет на образование фибо-расширения
Name_FExpans = "FExpans_1"
– наименование фибо-расширения
Del_FExpans=false
– название фибо-расширения
Примечание:
"..."ОР" обозначает Целевую Точку (Objective Point),
"COP" - Подтянутую Целевую Точку (Contracted Objective Point),
"ХОР" - Расширенную Целевую Точку (Expanded Objective Point)... "
(Д.ДиНаполи. Торговля с использованием уровней ДиНаполи.)
Индикатор PriceSound_FiboEXPANSION должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
