Генератор сигналов DC signals - индикатор для MetaTrader 4
10610
Это один из моих первых индикаторов, которым давно уже не пользуюсь. Однако, решил его выложить - может кому и пригодится. Кстати, на чемпионате по АТС 2008 этот индикатор был использован в моём советнике и показал себя вполне достойно.
Рассматривая совместно графики цен и трёх индикаторов DCOS(автор DC2008) и BullsPower с BearsPower, заметил одну закономерность: разворот цены происходит при одних и тех же паттернах на индикаторах. В результате получился индикатор (генератор) сигналов, который показывает возможное направление движения цены. Сигналы формируются на предыдущем баре, а по цвету соответсвенно: желтый-продажа; голубой-покупка. При этом красные точки должны быть обведены белым цветом, иначе - сигнал считается не подтверждённым.
Рис.1 Индикатор сигналов DC signals
Советы:
- Понаблюдайте за работой индикатора и при появлении сигнала, не торопитесь открывать позицию. Дело в том, что сигнал может быть отменён.
- Анализируйте сигналы на разных таймфреймах. Лучше всего использовать H1, H4 и D1.
- Рекомендую использовать этот генератор совместно с индикатором Fractals.
- Индикатор правильно отображает сигналы на чёрном фоне графика.
