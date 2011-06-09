Это один из моих первых индикаторов, которым давно уже не пользуюсь. Однако, решил его выложить - может кому и пригодится. Кстати, на чемпионате по АТС 2008 этот индикатор был использован в моём советнике и показал себя вполне достойно.

Рассматривая совместно графики цен и трёх индикаторов DCOS(автор DC2008) и BullsPower с BearsPower, заметил одну закономерность: разворот цены происходит при одних и тех же паттернах на индикаторах. В результате получился индикатор (генератор) сигналов, который показывает возможное направление движения цены. Сигналы формируются на предыдущем баре, а по цвету соответсвенно: желтый-продажа; голубой-покупка. При этом красные точки должны быть обведены белым цветом, иначе - сигнал считается не подтверждённым.

Рис.1 Индикатор сигналов DC signals

Советы: