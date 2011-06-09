CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Генератор сигналов DC signals - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Pavlov
Просмотров:
10610
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это один из моих первых индикаторов, которым давно уже не пользуюсь. Однако, решил его выложить - может кому и пригодится. Кстати, на чемпионате по АТС 2008 этот индикатор был использован в моём советнике и показал себя вполне достойно.

Рассматривая совместно графики цен и трёх индикаторов DCOS(автор DC2008) и BullsPower с BearsPower, заметил одну закономерность: разворот цены происходит при одних и тех же паттернах на индикаторах. В результате получился индикатор (генератор) сигналов, который показывает возможное направление движения цены. Сигналы формируются на предыдущем баре, а по цвету соответсвенно: желтый-продажа; голубой-покупка. При этом красные точки должны быть обведены белым цветом, иначе - сигнал считается не подтверждённым.

Рис.1 Индикатор сигналов DC signals

Советы:

  • Понаблюдайте за работой индикатора и при появлении сигнала, не торопитесь открывать позицию. Дело в том, что сигнал может быть отменён.
  • Анализируйте сигналы на разных таймфреймах. Лучше всего использовать H1, H4 и D1.
  • Рекомендую использовать этот генератор совместно с индикатором Fractals.
  • Индикатор правильно отображает сигналы на чёрном фоне графика.
LiveMA LiveMA

Советник на основе скользящих средних (Moving Average)

Q2MA Q2MA

Индикатор на базе MA

PriceSound_FIBOFAN PriceSound_FIBOFAN

Веер Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.

PriceSound_FiboEXPANSION PriceSound_FiboEXPANSION

Расширение Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.