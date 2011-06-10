В данном советнике я совместил две своих предыдущих разработки: e-PSI@Extremums&Channel и e-PSI@VirtualTrader.



Предусмотрена работа, как в обычном режиме (открытие рыночных ордеров), так и подменой отложенных ордеров линией. Если работать в "виртуальном режиме", то результат будет отличаться, так как, немножко изменены условия на открытие ордеров.

Остались три тактики открытия ордеров:

BASE : находим экстремумы, фиксируем нахождение цены у одного из них, и при откате открываем ордер в обратном направлении. Ордер открывается, если не сформировался "флэтовый коридор".

FLAT : сначала должен сформироваться "флэтовый коридор": цена на протяжении Weight_Channel свечей не должна выйти за пределы MAX_flat_Range. Затем ждём выхода цены за пределы коридора на величину большую половины этого сформированного коридора - открываем ордер.

ADD : При наличии открытого ордера с лоссом, ищем\ждём следующего экстремума, который должен быть выше\ниже цены открытия предыдущего ордера на Comp_Range. Если цена (дистанция) выше\ниже цены открытия предыдущего ордера на MIN_Range - открываем ордер с лотом умноженным на K_comp_lot от лота уже открытого ордера - их тэйки сводим на одну линию, чтобы закрыться с маленьким плюсом.



Немножко оптимизировал код и внёс некоторые изменения. На график выводим статистику и совершаемые советником действия:







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный код, как и подавляющее большинство, выложенных на данном ресурсе, для работы на реальном счёте НЕ ПРИСПОСОБЛЕН!!! Я не сказал, что не может - НЕ ПРИСПОСОБЛЕН!





Может возникнуть вопрос: "Для чего всё это нужно?" - попытаюсь ответить. Рыночный, да и отложенный ордер, исполняются по одному условию, а именно - по достижению цены какого-то уровня - это есть необходимое и достаточное условие. При манипуляциях с линиями (точнее сказать в "виртуальном режиме", где линия - просто информационная наглядность), достижение ценой уровня, является необходимым, НО не достаточным условием, что позволяет смещать первоначальный уровень открытия ордера в сторону повышения профита.

P.S. ВНИМАНИЕ! Данный вариант советника в виртуальном режиме НЕ ОПТИМИЗИРУЕТСЯ.

