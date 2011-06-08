CodeBaseРазделы
Советники

LiveMA - эксперт для MetaTrader 4

Warstein
Описание:

Открытие на основе МА, стопы на основе МА, трал на основе МА.....

Подгонка за последний год на H1 .....


Для LiveMA, "Так было задуманно.." = То есть, если нет условия для открытия, он не открывает, а выдаёт ошибку...

LiveMA2:

Возможность работать с стопом по МА или фиксированным стопом: StopsByMA = true/false

Подгонка за последний год на H1 для LiveMA2...

LiveMALite:

Обычный стоп после открытия, обычный трал...

Возможность входа только за пределами МА канала: CheckChannel = true/false

Подгонка за последний год на H1 для LiveMALite... )

