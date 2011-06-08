Ставь лайки и следи за новостями
LiveMA - эксперт для MetaTrader 4
- 6570
Открытие на основе МА, стопы на основе МА, трал на основе МА.....
Подгонка за последний год на H1 .....
Для LiveMA, "Так было задуманно.." = То есть, если нет условия для открытия, он не открывает, а выдаёт ошибку...
LiveMA2:
Возможность работать с стопом по МА или фиксированным стопом: StopsByMA = true/false
Подгонка за последний год на H1 для LiveMA2...
LiveMALite:
Обычный стоп после открытия, обычный трал...
Возможность входа только за пределами МА канала: CheckChannel = true/false
Подгонка за последний год на H1 для LiveMALite... )
Индикатор на базе MAAML - Adaptive Market Level
Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опроный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.
Для генерации сигналов анализируются совместные патерны трёх индикаторов DCOS(автор DC2008) и BullsPower с BearsPower.PriceSound_FIBOFAN
Веер Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.