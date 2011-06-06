CodeBaseРазделы
Индикаторы

PriceSound_Fibolevels - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
8073
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Фибо-уровни (OBJ_FIBO) со звуком и специальной индикацией - 8 линий со свойствами PriceSound_trendline.

Источники:

1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.

Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);

2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.


Замечание: Во время запуска индикаторы PriceSound_... (PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.


PriceSound_Fibolevels.


Индикатор PriceSound_Fibolevels работает с объектом «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), который на фибо-уровнях «транспортирует» восемь трендовых линий, находящихся в горизонтальном положении, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.


На графике может находиться несколько таких «линий Фибоначчи» (OBJ_FIBO) со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibolevels).


Такие «линии Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «линии Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного OBJ_FIBO («линии Фибоначчи») и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования OBJ_FIBO (Create_FIBO = false).


Если будет введено несуществующее на графике название объекта OBJ_FIBO или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_Fibolevels выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No Fibo - Name_ FIBO!).


Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта OBJ_FIBO в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO)!


После установки трендовых линий OBJ_FIBO, как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FIBO = true (удаление заданного объекта OBJ_FIBO), и только так. На графике остаются восемь заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем восемь индикаторов PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_Fibolevels)!


Замечание: более восьми заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_Fibolevels не назначать! Индикатор работает не более, чем с восьмью заданными трендовыми линиями и одним объектом OBJ_FIBO. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов OBJ_FIBO.


Внешние переменные:

Sound_Play = true

– разрешение на звук

UniqueName1 = "Fibolines0_1"

– название 1 трендовой линии

LineColor1 = Pink

– цвет 1 линии

LineWidth1 = 2

– ширина 1 линии

Sound1 = "connect.wav"

– название звукового файла для 1 трендовой линии

UniqueName2 = "Fibolines23_1"

– название 2 трендовой линии

LineColor2 = YellowGreen

– цвет 2 линии

LineWidth2 = 2

– ширина 2 линии

Sound2 = "news.wav"

– название звукового файла для 2 трендовой линии

UniqueName3 = "Fibolines38_1"

– название 3 трендовой линии

LineColor3 = Pink

– цвет 3 линии

LineWidth3 = 2

– ширина 3 линии

Sound3 = "connect.wav"

– название звукового файла для 3 трендовой линии

UniqueName4 = "Fibolines50_1"

– название 4 трендовой линии

LineColor4 = YellowGreen

– цвет 4 линии

LineWidth4 = 2

– ширина 4 линии

Sound4 = "news.wav"

– название звукового файла для 4 трендовой линии

UniqueName5 = "Fibolines62_1"

– название 5 трендовой линии

LineColor5 = Pink

– цвет 5 линии

LineWidth5 = 2

– ширина 5 линии

Sound5 = "connect.wav"

– название звукового файла для 5 трендовой линии

UniqueName6 = "Fibolines_100_1"

– название 6 трендовой линии

LineColor6 = YellowGreen

– цвет 6 линии

LineWidth6 = 2

– ширина 6 линии

Sound6 = "news.wav"

– название звукового файла для 6 трендовой линии

UniqueName7 = "Fiboline_162_1"

– название 7 трендовой линии

LineColor7 = Pink

– цвет 7 линии

LineWidth7 = 2

– ширина 7 линии

Sound7 = "connect.wav"

– название звукового файла для 7 трендовой линии

UniqueName8 = "Fibolines_262_1"

– название 8 трендовой линии

LineColor8 = YellowGreen

– цвет 8 линии

LineWidth8 = 2

– ширина 8 линии

FIBOColor = DarkTurquoise

– цвет Фибо

FIBOlevelsColor = DarkTurquoise

– цвет Фибо-уровней

LineWidthFIBO = 2

– ширина линий Фибо-уровней

Create_FIBO = true

– разрешение/запрет на образование OBJ_FIBO (Фибо-уровней)

Name_FIBO = "FIBO

– название OBJ_FIBO (Фибо-уровней)

Del_FIBO = false

– запрет/разрешение на удаление заданного OBJ_FIBO (Фибо-уровней)


Индикатор PriceSound_Fibolevels должен находиться в папке терминала indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).


Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).

