PriceSound_Fibolevels - индикатор для MetaTrader 4
- 8073
-
Фибо-уровни (OBJ_FIBO) со звуком и специальной индикацией - 8 линий со свойствами PriceSound_trendline.
Источники:
1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.
Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);
2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313
Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.
Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).
Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.
Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
Замечание: Во время запуска индикаторы PriceSound_... (PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.
PriceSound_Fibolevels.
Индикатор PriceSound_Fibolevels работает с объектом «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), который на фибо-уровнях «транспортирует» восемь трендовых линий, находящихся в горизонтальном положении, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.
На графике может находиться несколько таких «линий Фибоначчи» (OBJ_FIBO) со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibolevels).
Такие «линии Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «линии Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного OBJ_FIBO («линии Фибоначчи») и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования OBJ_FIBO (Create_FIBO = false).
Если будет введено несуществующее на графике название объекта OBJ_FIBO или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_Fibolevels выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No Fibo - Name_ FIBO!).
Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта OBJ_FIBO в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO)!
После установки трендовых линий OBJ_FIBO, как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FIBO = true (удаление заданного объекта OBJ_FIBO), и только так. На графике остаются восемь заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем восемь индикаторов PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_Fibolevels)!
Замечание: более восьми заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_Fibolevels не назначать! Индикатор работает не более, чем с восьмью заданными трендовыми линиями и одним объектом OBJ_FIBO. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов OBJ_FIBO.
Внешние переменные:
|
Sound_Play = true
– разрешение на звук
|
UniqueName1 = "Fibolines0_1"
– название 1 трендовой линии
|
LineColor1 = Pink
– цвет 1 линии
|
LineWidth1 = 2
– ширина 1 линии
|
Sound1 = "connect.wav"
– название звукового файла для 1 трендовой линии
|
UniqueName2 = "Fibolines23_1"
– название 2 трендовой линии
|
LineColor2 = YellowGreen
– цвет 2 линии
|
LineWidth2 = 2
– ширина 2 линии
|
Sound2 = "news.wav"
– название звукового файла для 2 трендовой линии
|
UniqueName3 = "Fibolines38_1"
– название 3 трендовой линии
|
LineColor3 = Pink
– цвет 3 линии
|
LineWidth3 = 2
– ширина 3 линии
|
Sound3 = "connect.wav"
– название звукового файла для 3 трендовой линии
|
UniqueName4 = "Fibolines50_1"
– название 4 трендовой линии
|
LineColor4 = YellowGreen
– цвет 4 линии
|
LineWidth4 = 2
– ширина 4 линии
|
Sound4 = "news.wav"
– название звукового файла для 4 трендовой линии
|
UniqueName5 = "Fibolines62_1"
– название 5 трендовой линии
|
LineColor5 = Pink
– цвет 5 линии
|
LineWidth5 = 2
– ширина 5 линии
|
Sound5 = "connect.wav"
– название звукового файла для 5 трендовой линии
|
UniqueName6 = "Fibolines_100_1"
– название 6 трендовой линии
|
LineColor6 = YellowGreen
– цвет 6 линии
|
LineWidth6 = 2
– ширина 6 линии
|
Sound6 = "news.wav"
– название звукового файла для 6 трендовой линии
|
UniqueName7 = "Fiboline_162_1"
– название 7 трендовой линии
|
LineColor7 = Pink
– цвет 7 линии
|
LineWidth7 = 2
– ширина 7 линии
|
Sound7 = "connect.wav"
– название звукового файла для 7 трендовой линии
|
UniqueName8 = "Fibolines_262_1"
– название 8 трендовой линии
|
LineColor8 = YellowGreen
– цвет 8 линии
|
LineWidth8 = 2
– ширина 8 линии
|
FIBOColor = DarkTurquoise
– цвет Фибо
|
FIBOlevelsColor = DarkTurquoise
– цвет Фибо-уровней
|
LineWidthFIBO = 2
– ширина линий Фибо-уровней
|
Create_FIBO = true
– разрешение/запрет на образование OBJ_FIBO (Фибо-уровней)
|
Name_FIBO = "FIBO
– название OBJ_FIBO (Фибо-уровней)
|
Del_FIBO = false
– запрет/разрешение на удаление заданного OBJ_FIBO (Фибо-уровней)
Индикатор PriceSound_Fibolevels должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
