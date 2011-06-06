Фибо-уровни (OBJ_FIBO) со звуком и специальной индикацией - 8 линий со свойствами PriceSound_trendline.

Источники :

1.- Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.

Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);

2. - Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.





Замечание : Во время запуска индикаторы PriceSound_... (PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel, PriceSound_Fibolevels) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее объект пользователем выделяется и перемещается (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.



PriceSound_Fibolevels.



Индикатор PriceSound_Fibolevels работает с объектом «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), который на фибо-уровнях «транспортирует» восемь трендовых линий, находящихся в горизонтальном положении, со свойствами индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере.



На графике может находиться несколько таких «линий Фибоначчи» (OBJ_FIBO) со своими «трендовыми линиями» (свойства индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для объектов «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO), так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibolevels).



Такие «линии Фибоначчи» можно образовать первоначальной установкой индикатора – создание объекта «линии Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного OBJ_FIBO («линии Фибоначчи») и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования OBJ_FIBO (Create_FIBO = false).



Если будет введено несуществующее на графике название объекта OBJ_FIBO или такой объект не найден, то индикатор PriceSound_Fibolevels выдаст сообщение о том, что такого объекта не найдено (Alert:No Fibo - Name_ FIBO!).





Для правильной работы индикатора обязательно нахождение объекта OBJ_FIBO в истории рынка (существующие бары на графике). Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения объекта «линии Фибоначчи» (OBJ_FIBO)!





После установки трендовых линий OBJ_FIBO, как объект, можно удалить индикатором , изменив значение внешней переменной Del_FIBO = true (удаление заданного объекта OBJ_FIBO), и только так. На графике остаются восемь заданных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем восемь индикаторов PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_Fibolevels)!





Замечание: более восьми заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_Fibolevels не назначать! Индикатор работает не более, чем с восьмью заданными трендовыми линиями и одним объектом OBJ_FIBO. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и объектов OBJ_FIBO.



Внешние переменные:





Sound_Play = true – разрешение на звук UniqueName1 = "Fibolines0_1" – название 1 трендовой линии LineColor1 = Pink – цвет 1 линии LineWidth1 = 2 – ширина 1 линии Sound1 = "connect.wav" – название звукового файла для 1 трендовой линии UniqueName2 = "Fibolines23_1" – название 2 трендовой линии LineColor2 = YellowGreen – цвет 2 линии LineWidth2 = 2 – ширина 2 линии Sound2 = "news.wav" – название звукового файла для 2 трендовой линии UniqueName3 = "Fibolines38_1" – название 3 трендовой линии LineColor3 = Pink – цвет 3 линии LineWidth3 = 2 – ширина 3 линии Sound3 = "connect.wav" – название звукового файла для 3 трендовой линии UniqueName4 = "Fibolines50_1" – название 4 трендовой линии LineColor4 = YellowGreen – цвет 4 линии LineWidth4 = 2 – ширина 4 линии Sound4 = "news.wav" – название звукового файла для 4 трендовой линии UniqueName5 = "Fibolines62_1" – название 5 трендовой линии LineColor5 = Pink – цвет 5 линии LineWidth5 = 2 – ширина 5 линии Sound5 = "connect.wav" – название звукового файла для 5 трендовой линии UniqueName6 = "Fibolines_100_1" – название 6 трендовой линии LineColor6 = YellowGreen – цвет 6 линии LineWidth6 = 2 – ширина 6 линии Sound6 = "news.wav" – название звукового файла для 6 трендовой линии UniqueName7 = "Fiboline_162_1" – название 7 трендовой линии LineColor7 = Pink – цвет 7 линии LineWidth7 = 2 – ширина 7 линии Sound7 = "connect.wav" – название звукового файла для 7 трендовой линии UniqueName8 = "Fibolines_262_1" – название 8 трендовой линии LineColor8 = YellowGreen – цвет 8 линии LineWidth8 = 2 – ширина 8 линии FIBOColor = DarkTurquoise – цвет Фибо FIBOlevelsColor = DarkTurquoise – цвет Фибо-уровней LineWidthFIBO = 2 – ширина линий Фибо-уровней Create_FIBO = true – разрешение/запрет на образование OBJ_FIBO (Фибо-уровней) Name_FIBO = "FIBO – название OBJ_FIBO (Фибо-уровней) Del_FIBO = false – запрет/разрешение на удаление заданного OBJ_FIBO (Фибо-уровней)



Индикатор PriceSound_Fibolevels должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).



Звуковые файлы в формате “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).