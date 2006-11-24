Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AMkA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8216
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скользящая средняя по Кауффману с возможностью читать через iCustom, изменять цену, к которой применяется и способ расстановки точек: на базе пипсового фильтра или с расчетом стандартного отклонения.
Параметр app_price влияет на то, какие цены используются при расчете.
|app_price =
|0
|- Цена закрытия
|app_price =
|1
|- Цена открытия
|app_price =
|2
|- Максимальная цена
|app_price =
|3
|- Минимальная цена
|app_price =
|4
|- Средняя цена, (high+low)/2
|app_price =
|5
|- Типичная цена, (high+low+close)/3
|app_price =
|6
|- Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
Если параметр use_stdev установить в true, то критерий установки сигнальном точки выглядит как
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
где:
AMA-AMA0 - последнее приращение АМА;
StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - стандартное отклонение приращений индикатора за период;
dK - внешний параметр.
Если параметр use_stdev установить в false, то критерий установки сигнальной точки выглядит так:
AMA - AMA0 > dK*Point
В отличие от всех АМА, которые мне довелось видеть, в том числе на этом сайте, эта версия нормально читается функцией iCustom().
AMkA
Индикатор выделяет наиболее значимые гармоники движения, отбрасывая высокочастотные составляющие. Это пример использования библиотеки Фурье преобразования.ang AZad(C)
Индикатор ang_AZad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда как и ang_Zad(C).