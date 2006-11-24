Скользящая средняя по Кауффману с возможностью читать через iCustom, изменять цену, к которой применяется и способ расстановки точек: на базе пипсового фильтра или с расчетом стандартного отклонения.

Параметр app_price влияет на то, какие цены используются при расчете.

app_price = 0 - Цена закрытия app_price = 1 - Цена открытия app_price = 2 - Максимальная цена app_price = 3 - Минимальная цена app_price = 4 - Средняя цена, (high+low)/2 app_price = 5 - Типичная цена, (high+low+close)/3 app_price = 6 - Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4

Если параметр use_stdev установить в true, то критерий установки сигнальном точки выглядит как

где:

AMA-AMA0 - последнее приращение АМА;

StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - стандартное отклонение приращений индикатора за период;

dK - внешний параметр.

Если параметр use_stdev установить в false, то критерий установки сигнальной точки выглядит так:

В отличие от всех АМА, которые мне довелось видеть, в том числе на этом сайте, эта версия нормально читается функцией iCustom().