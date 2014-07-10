Хедж-фонды: какие уроки может извлечь инвестор

Кредитное плечо становится все более популярным инструментом среди инвесторов разного калибра. И когда дело касается кредитного плеча, центром внимания становятся хеджевые фонды. Причиной тому стало несколько крупных банкротств, которые широко освещались средствами массмедиа, как и сопутствующие обстоятельства. Но к сожалению, слишком мало обсуждались те уроки, которые могут вынести для себя индивидуальные инвесторы.

Однако чужие ошибки, особенно со стороны так называемой интеллектуальной и социальной элиты в сфере инвестиций, могут послужить замечательным примером того, как не следует использовать кредитное плечо. Не теряя данную мысль из виду, рассмотрим хеджевые стратегии с участием кредитного плеча и факторы, которые могут привести к тотальной неудаче.

Стратегии



Рассмотрим 2 стратегии хеджирования, обе из которых предполагают использование большого кредитного плеча.

Стратегия «керри-трейд»

«Керри-трейд» предполагает извлечение прибыли из разницы процентных ставок и курсов валют в разных странах мира. Точнее, взаймы берутся средства в одной стране (или валюте) с более низкой процентной ставкой, которые затем инвестируются в другую страну (или валюту) с более высокой процентной ставкой. Фактически процентный доход при подобной сделке не превышает одной цифры. Однако кредитное плечо может решить данную проблему.

Интересно то, что стратегией «керри-трейд» может воспользоваться любой индивидуальный инвестор, у которого открыт торговый счет для работы с фьючерсами. По сути, сделка «керри-трейд» представляет собой продажу одного фьючерсного контракта по валюте с низкой процентной ставкой и покупку другого валютного фьючерсного контракта с более высокой процентной ставкой. Аналогично, можно взять займ с более низким процентом и открыть депозит, который будет приносить больший процент. Именно этим обычно и занимаются хеджевые фонды, ведь фьючерсный рынок очень ликвидный и прекрасно подходит для применения описанной стратегии.

Более того, учитывая низкие маржинальные требования при работе с фьючерсными контрактами, в данном случае легко привлечь большие дополнительные суммы в рамках кредитного плеча. Для примера рассмотрим теоретическую сделку «керри-трейд» на основе фьючерсных контрактов:

- Первоначальные издержки равны 100 долл.

- Потраченные 10 долл соответствуют 100 долларам теоретической сделки «керри-трейд»

- Остальные 90 долл остаются на денежном рынке в качестве резерва.

- Наличная ставка (cash rate) равна 4%.

- Стоимость капитала для фьючерсного контракта равняется 4%. Стоимость капитала (cost of capital) — это ограничение на доходность фьючерсного контракта, то есть ожидаемая норма прибыли от инвестиции. К примеру, если наличная ставка по фьючерсному контракту S&P 500 равнялась бы 10%, то итоговая прибыль инвестора не превысила бы 10% от дохода по акциям S&P 500.

- Продаем (или одалживаем) в валюте с доходностью в 1% (к примеру, в японской иене).

- Покупаем (или инвестируем) в валюте с доходностью в 8% (например, в новозеландском долларе).

- Срок инвестиции 1 год.

Арбитраж с фиксированным доходом

Данная стратегия хеджирования немного более сложная и предполагает одновременную покупку и продажу облигаций с разными кредитными характеристиками, а также использование кредитного плеча для увеличения доходов. К примеру, хеджевый фонд с помощью кредитного плеча может приобрести высококлассные корпоративные или ипотечные облигации. Таким образом, доход по каждой облигации, купленной на основе кредитного плеча, увеличивается в расчете на то, что стоимость кредитного плеча будет меньше, чем итоговый процент от приобретенных облигаций.

Но поскольку приобретение облигаций на основе кредитного плеча сопряжено с процентным и кредитным риском, то параллельно открывается короткая позиция по облигациям для того, чтобы застраховать средства при падении цен. Если быть точнее, то продаются бонды с более низким кредитным качеством. Считается, что при повышении процентных ставок или ухудшения условий на рынке стоимость данного вида ценных бумаг падает быстрее, чем у высококлассных облигаций. Это позволяет выставить на продажу меньшее ценных бумаг, чем приобретено. Таким образом, хеджевый фонд формирует итоговую положительную доходность, то есть имеет положительный результат от владения. При правильном структурировании данный вид сделок позволяет получать стабильный доход с относительно низкой волатильность. Поэтому описанную стратегию часто называют стратегией с абсолютным доходом.

На бумаге подобные сделки выглядят крайне заманчиво и часто именно так и работают на практике в течение продолжительного времени. Однако даже они могут привести к настоящему провалу. Управление рисками при использовании любой стратегии с участием кредитного плеча должно быть основано на историческом поведении конкретных инвестиционных инструментов. Некоторые модели управления рисками просты, в то время как другие могут оказаться до неприличия сложными. Однако все они отталкиваются от предположения, что прошлое поведение активов будет повторяться с разумной долей погрешности. В конечном счете истинное управление рисками сводится к тому, насколько качественно предсказываются беспрецедентные и неожиданные повороты рынка.

Данное правило верно как для многомиллиардных хеджевых фондов, так и для индивидуальных трейдеров, которые могут потратить всего несколько тысяч на приобретение опционов или фьючерсных контрактов. Если предположить, что рынок будет вести себя так, как этого ожидают трейдеры, то инвестирование с использованием кредитного плеча выглядит крайне заманчиво. Но если что-то пойдет не так, то кредитное плечо в мгновение ока увеличит убытки во много раз.

Какие уроки надо усвоить



Урок №1: Необходимо структурировать позиции на основе кредитного плеча так, чтобы можно было пережить неожиданные скачки цен на рынке.

В какой-то момент точно предугадать дальнейшее движение приобретенного актива будет просто невозможно. Поэтому, независимо от собственного уровня интеллекта или опыта консультанта-эксперта, никогда не стоит забывать о возможности огромных убытков, которые несет в себе кредитное плечо.

Если хеджевый фонд кредитуется в банке или индивидуальный трейдер берет займ на условиях маржи (с уплатой только части стоимости ценных бумаг), то требования дополнительного обеспечения, несомненно, вынудят прибегнуть к помощи кредитного плеча. Изучив историю разорившихся хеджевых фондов (без учета мошенничества), можно обнаружить, что все банкротства были вызваны неспособностью адекватно отреагировать на требования дополнительного обеспечения и уходом с рынка в неподходящее время.

Поскольку зачастую заемный капитал хеджевых фондов равняется общему объему фонда, то в редких случаях в пассиве имеются достаточные суммы наличности. Пожалуй, это самый главный урок, который необходимо вынести инвестору по теме кредитного плеча. Ведь это один из тех моментов, к которому можно подготовиться заранее со 100%-ной вероятностью.

Урок № 2: Необходимо удостовериться в наличии достаточных денежных средств или кредитных резервов, чтобы можно было погасить позицию, открытую на основе кредитного плеча.

Инвестиционные стратегии на основе кредитного плеча отлично подходят для диверсификации портфеля ценных бумаг. Однако ни в коем случае нельзя ставить на карту весь инвестиционный портфель, особенно вкладывать средства в один и тот же актив или однообразные позиции.

Существует множество способов, которые позволят индивидуальному инвестору безопасно использовать кредитное плечо и одновременно разнообразить свой портфель ценных бумаг: брокерские маржинальные счета или производные инструменты, такие как опционы и фьючерсные контракты. Более того, индивидуальный инвестор может обратиться к опыту хеджевых фондов и использовать вышеописанные стратегии, такие как «керри-трейд», например. Тем не менее инвесторам никогда не стоит забывать о чужих ошибках и вынести для себя необходимые уроки.

Обычно хеджевые фонды становятся слишком жадными и заходят слишком далеко в гонке за прибылью, привлекая для этого избыточный заемный капитал. Возможно, это связано с излишней самоуверенностью. Но подобная ситуация не является редкостью. Независимо от происхождения и уровня образования, люди склонны связывать свои умственные способности с умением предсказывать будущее. К сожалению, рынок работает не так. По сути, движение цен как раз не соответствует первоначальным ожиданиям. Поэтому неумение качественно прогнозировать поведение рынка является основной причиной, по которой терпят крах инвестиции с использованием заемных средств, особенно если у инвестора недостаточно наличности в пассиве.

Заключение

Чтобы кредитное плечо работало во благо инвестора, необходимо следовать следующим простым правилам:

1. Не становитесь слишком жадными и не пытайтесь «отбить» затраты путем привлечения избыточного объема заемных средств.

2. Смиритесь с тем, что нельзя с точностью предсказать будущее поведение рынка и «подогнать» под него торговую стратегию. Поэтому нужно принять и то, что данный аспект отрицательно сказывается на потенциальном доходе.

3. Важно всегда иметь в резерве пассивные наличные или кредитные средства на случай, если что-то пойдет не так.

В заключение, хочется отметить, что самый важный аспект при использовании кредитного плеча — это скрупулезно отслеживать свои инвестиции, поскольку краткосрочные колебания рынка могут оказаться фатальными для инвестора.