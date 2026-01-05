Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 09 января 2026





XAUUSD: BUY 4415.50, SL 4380.00, TP 4522.00

Золото начинает неделю вблизи 4415.50 за унцию: на старте года тонкие торги усилили реакцию на новости из Венесуэлы и общую геополитическую напряжённость, что подняло спрос на защитные активы. Дополнительно поддерживают ожидания более низких ставок в США в 2026 году и покупки со стороны центробанков.

На неделе 5–9 января внимание — на данных США о деловой активности и рынке труда, включая отчёт по занятости в пятницу. Слабые цифры могут усилить интерес к золоту, сильные — вернуть спрос на доллар и временно охладить рынок.

Торговая рекомендация: BUY 4415.50, SL 4380.00, TP 4522.00





#SP500: BUY 6858, SL 6778, TP 7098





Индекс #SP500 держится около 6858 на старте первой полной недели 2026 года: инвесторы оценивают геополитику и нефть, но главный ориентир — ожидания по ставкам США. После сильного конца 2025 года рынок входит в неделю с осторожным настроем.

Неделя 5–9 января насыщена статистикой США, кульминация — отчёт по занятости в пятницу. Умеренные данные поддержат акции через надежды на более низкую стоимость кредитов, а неожиданный скачок инфляционных ожиданий и доходностей способен усилить давление на фондовый рынок.

Торговая рекомендация: BUY 6858, SL 6778, TP 7098





#BRENT: SELL 60.43, SL 62.10, TP 55.40





#BRENT торгуется около 60.43 за баррель: новости о Венесуэле добавили резких движений, но рынок видит, что крупных перебоев поставок пока нет. ОПЕК+ сохраняет текущие параметры добычи, а разговоры о возможном росте предложения в перспективе сдерживают цену.

На неделе 5–9 января в фокусе — оценки спроса через статистику США и сигналы из Китая, а также регулярные данные по запасам в Штатах. При слабом спросе и сильном долларе нефть рискует просесть, тогда как ужесточение санкций или логистические сбои быстро вернут поддержку котировкам.

Торговая рекомендация: SELL 60.43, SL 62.10, TP 55.40





