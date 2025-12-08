Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 12 декабря 2025

XAUUSD: BUY 4215.50, SL 4195.00, TP 4337.00

Золото входит в неделю с поддержкой со стороны ожиданий снижения ставки ФРС и ослабления доллара. Спот-котировка держится в районе 4 215 за унцию по состоянию на утро понедельника. Рынок высоко оценивает вероятность уменьшения ставки уже на декабрьском заседании, что снижает доходности в реальном выражении и повышает привлекательность бездоходных защитных активов. Дополнительным фоном выступает сохраняющийся интерес официального сектора: по сообщениям профессиональных организаций, центробанки продолжают чистые покупки и в целом намерены наращивать резервы в золоте.





На горизонте недели базовый баланс для XAUUSD остаётся конструктивным: возможное смягчение денежной политики в США, осторожный тон в оценке экономики и высокая неопределённость поддерживают спрос на «тихий» актив. Риски для сценария роста — более «жёсткое» заявление ФРС, неожиданно сильные данные США, укрепление доллара и фиксация прибыли после обновления максимумов. В качестве тактики предлагаем покупки с входом 4 215.50, защитным стопом 4195.00 и целевой областью 4 337.00.





Американский рынок акций подходит к неделе ключевого решения ФРС около исторических уровней: индекс колеблется вблизи 6 870. Снижение базовой ставки повысит чувствительность экономики к инвестиционным стимулам и облегчит условия финансирования, что традиционно поддерживает акции крупных компаний. Дополнительный фактор — устойчивые ожидания по прибыли в секторах, где идут капитальные вложения в цифровую инфраструктуру и автоматизацию. В новостном фоне — серия корпоративной отчётности и комментарии руководства ФРС, которые зададут тон на ближайшие недели.





Главные риски для продолжения роста — более высокий, чем ждут участники, будущий путь ставок, признаки охлаждения потребительской активности и возможное давление на маржу со стороны издержек. Тем не менее, при подтверждении курса на смягчение денежной политики базовый сценарий — умеренное расширение апсайда. Тактика — покупки от 6870 с защитой на 6830 и целевым ориентиром 7140.





Нефть Brent начинает неделю в районе 63.8 за баррель на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и новостного фона по поставкам. Вероятность ослабления денежной политики в США поддерживает оценку будущего спроса на энергоносители. На стороне предложения остаются очаговые перебои и осторожность ОПЕК+ в наращивании добычи, тогда как оперативные данные указывают на колебания фактических поставок отдельных стран. Параллельно статистика по внешней торговле крупнейших потребителей сигнализирует о высокой загрузке импорта в конце года.





На недельном горизонте баланс факторов выглядит умеренно поддерживающим цену: сочетание ожиданий по ставке, новостей о предложении и трансграничных ограничений в торговле сырьём удерживает премию за риск. Риски для сценария роста — ускорение мировой добычи в 2025–2026 годах, слабые данные по запасам и возможная деэскалация геополитических угроз, что быстро снимает страховой компонент из цены. Предлагаем тактику покупок на Brent с входом 63.80, стопом 63.30 и целью 69.80.



