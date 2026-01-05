Фундаментальный анализ рынка за 05.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 EET. USD - Производственный индекс ISM

EUR/USD в понедельник, 5 января, держится около 1,1680–1,1700. Доллар укрепляется в начале первой полной недели 2026 года, так как инвесторы переключились на свежую статистику США и снизили готовность к риску. На настроения также влияет рост геополитической неопределённости: при любом всплеске новостей спрос на защитные активы обычно поддерживает американскую валюту.

Главная интрига дня — американские показатели деловой активности в промышленности и их влияние на ожидания по ставке ФРС в 2026 году. Если цифры окажутся устойчивыми, рынку будет сложнее закладывать быстрое снижение ставки, а доллар получит дополнительный аргумент. Отдельный источник волатильности — ожидание решения по кандидатуре следующего председателя ФРС, что повышает чувствительность котировок к комментариям и пересмотру прогнозов.

В еврозоне краткосрочных драйверов меньше: ЕЦБ стремится удержать инфляцию у цели, а восстановление экономики выглядит неоднородным. При доминировании американской повестки и осторожности инвесторов евро может оставаться под давлением, особенно если поток данных из США подтвердит устойчивость спроса и занятости.

Торговая рекомендация: SELL 1.1685, SL 1.1715, TP 1.1595









GBPUSD:

GBP/USD в понедельник, 5 января, торгуется в районе 1,3420–1,3460, уступая доллару в начале недели. Участники рынка вновь концентрируются на американской статистике и предпочитают сохранять ликвидность, поэтому спрос на доллар усиливается даже при умеренных движениях. Фон по риску остаётся напряжённым, и при появлении негативных новостей инвесторы чаще выбирают доллар как более защитную валюту.

Для фунта важным ориентиром остаётся состояние британской экономики. Последние данные по промышленности указывают на осторожные признаки улучшения, но бизнес по-прежнему чувствителен к издержкам и слабому внутреннему спросу. Это поддерживает ожидания, что Банк Англии будет вынужден снижать стоимость заимствований в течение 2026 года, если рынок труда начнёт заметно охлаждаться.

С американской стороны сегодня решающее значение имеют показатели деловой активности в промышленности и общий тон ожиданий по политике ФРС. Более сильные данные способны усилить переоценку траектории ставки в пользу более высокого уровня на дольше, что обычно давит на GBP/USD. В такой конфигурации пара остаётся уязвимой к снижению при сохранении спроса на доллар.

Торговая рекомендация: SELL 1.3425, SL 1.3455, TP 1.3335





USDJPY:

USD/JPY в понедельник, 5 января, торгуется около 157,0–157,3. Доллар получает поддержку на старте первой полной недели 2026 года на фоне ожиданий насыщенного календаря статистики США. При спокойном спросе на риск в глобальных активах сохраняется интерес к операциям, где иена используется как валюта фондирования, что ослабляет её курс.

В центре внимания — американские данные по промышленности и подготовка к отчёту по занятости в конце недели. Если показатели подтвердят устойчивость экономики, рынку будет сложнее рассчитывать на быстрое снижение ставки ФРС, а это обычно поддерживает доллар. Дополнительный фактор неопределённости — ожидание решения о следующем председателе ФРС, что может быстро менять оценку будущей политики.

С японской стороны иену поддерживают разговоры о постепенном ужесточении денежной политики в 2026 году, однако этот процесс, как правило, растянут во времени. Кроме того, власти Японии периодически напоминают о готовности реагировать на чрезмерное ослабление иены, поэтому резкие движения могут сопровождаться повышенной волатильностью. Пока же разница в доходности и внешний спрос на доллар сохраняют риск роста USD/JPY.

Торговая рекомендация: BUY 157.25, SL 156.95, TP 158.15





