Фундаментальный анализ рынка за 19.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD в понедельник удерживается вблизи 1,1620, но спрос на доллар остаётся высоким: участники рынка закладывают более длительный период высоких ставок в США после серии устойчивых макропоказателей. Ряд крупных банков перенёс ожидания первого снижения ставки ближе ко второй половине 2026 года, что поддерживает приток в долларовые активы и интерес к размещениям в США.

С европейской стороны картина менее убедительна. Инфляция в еврозоне замедляется, а ЕЦБ подчёркивает готовность удерживать параметры политики в зависимости от данных, однако рост остаётся неравномерным. Высокая стоимость кредитов давит на инвестиции, а внешняя торговля чувствительна к мировой конъюнктуре и конкуренции на экспортных рынках, что ограничивает потенциал укрепления евро.

Фокус смещается на новые сигналы из США по инфляции, потребительскому спросу и рынку труда: данные, подтверждающие сохранение ценового давления, будут удерживать ожидания жёстких финансовых условий и поддерживать доллар. Политический шум вокруг независимости регулятора способен добавить краткосрочных скачков, но баланс фундаментальных факторов остаётся в пользу движения пары ниже текущих уровней.

Торговая рекомендация: SELL 1.1615, SL 1.1635, TP 1.1525





GBPUSD:





GBP/USD торгуется около 1,3390, и динамика пары во многом определяется американской повесткой. На фоне устойчивых данных по экономике США рынок всё осторожнее оценивает перспективы скорого снижения ставки, поэтому доллар сохраняет поддержку со стороны доходности облигаций и спроса на ликвидность. Дополнительным фактором стала чувствительность инвесторов к новостям вокруг работы Федеральной резервной системы.

В Великобритании, напротив, усиливается дискуссия о снижении стоимости заимствований: ожидания замедления инфляции и охлаждения рынка труда уже привели к падению доходностей государственных бумаг. Оптимизм по поводу бюджетной дисциплины поддерживает рынок облигаций, но одновременно повышает вероятность более мягкой политики. Инвесторы внимательно следят за серией британских релизов по росту и ценам.

Если статистика по Британии окажется слабее ожиданий, рынок может быстрее заложить снижение ставки Банком Англии, что усилит давление на фунт. При этом признаки устойчивой инфляции в США или рост неопределённости на глобальных рынках будут играть в пользу доллара. В итоге фундаментальный баланс факторов пока складывается в пользу движения пары ниже текущих уровней.

Торговая рекомендация: SELL 1.3385, SL 1.3400, TP 1.3295





USDJPY:





USD/JPY остаётся в районе 158,00, отражая устойчивую разницу процентных ставок между США и Японией. Пока рынок считает, что Федеральная резервная система будет удерживать ставку высокой дольше, чем ожидалось ранее, спрос на доллар поддерживается потоками в доходные инструменты и потребностью в валюте расчётов.

Однако для иены ключевым становится политический риск: обсуждение досрочных выборов и неопределённость вокруг дальнейших шагов Банка Японии усиливают нервозность. При приближении курса к области 160 всё чаще звучат сигналы о готовности властей противодействовать чрезмерному ослаблению иены, и один лишь риск вмешательства способен провоцировать резкие откаты.

Сегодня участники рынка будут оценивать общий аппетит к риску и новости из США: любые сомнения в независимости регулятора или новые геополитические поводы могут снизить интерес к доллару и усилить спрос на защитные активы. На этом фоне потенциал дальнейшего роста USD/JPY выглядит ограниченным, а вероятность коррекции вниз в ближайшие сессии остаётся повышенной.

Торговая рекомендация: SELL 157.95, SL 158.15, TP 157.00





