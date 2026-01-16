Фундаментальный анализ рынка за 16.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:15 EET. USD - Изменение объема промышленного производства

EURUSD:

Для евро фон смешанный. Европейский центральный банк подчёркивает готовность сохранять текущие уровни ставок, пока инфляция находится близко к цели и не возникает новых шоков. При этом усиление доллара и конкуренция на внешних рынках давят на экспортные ожидания региона, а разговоры о возможной турбулентности на глобальных рынках периодически возвращают интерес к доллару как к защитной валюте.

На горизонте дня ключевым драйвером остаются публикации и комментарии из США: любые сигналы о том, что инфляционное давление держится, будут работать против EUR/USD. Поддержка евро возможна, если данные по еврозоне улучшат уверенность в устойчивом росте, однако в базовом сценарии участники рынка склонны удерживать позиции в долларах, что повышает вероятность умеренного снижения пары.

Торговая рекомендация: SELL 1.1615, SL 1.1635, TP 1.1525





GBPUSD:





GBP/USD в пятницу, 16 января 2026 года, держится около 1,3380, но доллар сохраняет преимущество на фоне уверенной макростатистики США. Участники рынка всё осторожнее оценивают перспективы снижения ставки в Соединённых Штатах, поэтому спрос на доллар поддерживается как через финансовые потоки, так и через ожидания по доходности.

Для фунта дополнительным фактором становится риторика Банка Англии: часть руководителей указывает, что инфляция может приблизиться к целевому уровню быстрее прежних прогнозов, а значит, стоимость заимствований в Великобритании способна снижаться дальше. При таком фоне любое разочарование в данных по росту, рынку труда и потреблению усиливает давление на стерлинг.

В ближайшие часы внимание рынка будет приковано к британской статистике и оценкам по экономике США. Если американские показатели снова окажутся сильнее ожиданий, пара может продолжить движение вниз. Фунт получит шанс на восстановление лишь при подтверждении устойчивости внутреннего спроса в Великобритании и снижении тревожности на глобальных рынках, но на сегодня базовый сценарий остаётся сдержанно негативным.

Торговая рекомендация: SELL 1.3385, SL 1.3400, TP 1.3295





USDJPY:





USD/JPY в пятницу, 16 января 2026 года, держится в районе 158,2–158,3. Сильные данные США и ожидания более долгого периода высоких ставок поддерживают доллар, но рынок помнит: при резком ослаблении иены власти Японии усиливают предупреждения и могут вмешаться против односторонних движений.

Со стороны Японии важны оценки Банка Японии: участники допускают продолжение постепенной нормализации политики, однако регулятор делает акцент на устойчивости инфляции и зарплат. Поэтому разница в динамике цен и ставок между США и Японией напрямую отражается в спросе на доллар и давит на иену, особенно когда инвесторы предпочитают долларовые активы.

Сегодня баланс факторов выглядит в пользу умеренного укрепления иены: если американская статистика и комментарии не дадут новых аргументов за более жёсткие условия кредитования, часть игроков будет сокращать длинные позиции по доллару. Дополнительным ограничителем для роста пары остаются политические риски в Японии и высокая чувствительность рынка к заявлениям чиновников. На этом фоне сохраняется вероятность снижения USD/JPY в течение дня.

Торговая рекомендация: SELL 158.25, SL 158.45, TP 157.45





