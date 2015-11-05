Доллар подскочил на ожиданиях декабрьского подъема ставки ФРС

В четверг индекс доллара относительно шестивалютной корзины вырос. К 14.52 мск он находится на отметке 98,06 пункта. EURUSD торгуется на 1,0866 (пара ослабевала до 1,0834, прежде чем слегка стабилизироваться); USDJPY выросла до 121,92.

Ралли доллара связано в первую очередь с тем, что глава ФРС, Джанет Йеллен, выступая вчера в Конгрессе, укрепила ожидания подъема ставки ФРС в декабре, впервые за последние 10 лет. Декабрь был отмечен как «живая возможность» для начала ужесточения монетарной политики.

В сентябре риторика ФРС включала опасения о слабости глобальных рынков, однако в октябрьском заявлении они были отметены. На данный момент шанс роста ставки ФРС оценивается рынками в 60%.

Теперь главными новостями будут статистические данные из США в ближайшие несколько недель. Статистика частного найма, вышедшая в среду, поддержала осторожный оптимизм Йеллен, новый подъем активности в секторе услуг — тоже. Завтра рынки внимательно ждут статистики по росту числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а также данных о заработной плате.



